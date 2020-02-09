انتخابات ۲۰۲۰ و رویاهای برباد رفته/ احتمال قربانی شدن مجدد سندرز

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - عبدالحمید بیاتی: نتایج اولین رقابت‌های درون حزب آمریکا برای حزب دموکرات که در ایالت آیووا برگزار شد با پیروزی «پیت بوتیچیچ» و اختلاف بسیار اندک آرای او با با آرای «برنی سندرز» به پایان رسید.

نکته قابل توجه در این رابطه قرار گرفتن «جو بایدن» بعد از این دو نفر در انتخابات آیووا بود و این در حالی است که در اغلب نظرسنجی‌هایی انجام گرفته پیش از آغاز رقابت‌های درون حزبی، بایدن همیشه در صدر بود.

بر اساس آخرین آمار از انتخابات انجمن‌های حزبی دموکرات‌ها در ایالت آیووا، پیت بوتیچیچ با کسب ۲۶.۲ درصد آرا، ۱۳ رأی الکترال به دست آورده و در جایگاه نخست قرار گرفته است. پس از وی، برنی سندرز با ۲۶.۱ دهم درصد آرا و ۱۲ رأی الکترال در جایگاه بعدی قرار دارد.

اکنون با این نتیجه نامزدهای حزب دموکرات خود را آماده دومین دور از انتخابات درون حزبی می‌کنند که در ایالت نیوهمپشابر برگزار خواهد شد.

با وجود حمایتی که مردم از برنی سندر دارند اما چهره‌های همچون «باراک اوباما» رئیس جمهور سابق، و «هیلاری کلینتون» وزیر خارجه اسبق آمریکا نیز که هر دو از چهره‌های تأثیرگذار حزب دموکرات هستند با اینکه سندرز به عنوان گززینه نهایی دموکرات‌ها برای رقابت با «دونالد ترامپ» در انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ معرفی شود مخالف هستند.

نتایج نظرسنجی‌ها در نیوهمپشابر نیز به نفع جو بایدن نیست بطوریکه نتایج یک نظرسنجی جدید که توسط شبکه خبری اِن بی سی / ماریست انجام شد، نشان می‌دهد که به رغم مشکلات پیش آمده در انتخابات درون حزبی حزب دموکرات در ایالت آیووا، سناتور «برنی سندرز» و «پیت بوتچیچ» از سایر رقبای دموکرات خود در ایالت نیوهمپشایر پیشی گرفته‌اند.

سندرز با کسب حمایت ۲۵ درصد از رأی دهندگان احتمالی در ایالت نیوهمپشایر در صدر فهرست نامزدهای دموکرات و بوتجیج با کسب ۲۱ درصد در مرتبه دوم قرار می‌گیرد.

گفتنی است که اختلاف آرا میان این دو نامزد- با حاشیه خطای مثبت یا منفی ۴.۷ درصد امتیاز- از ماه ژانویه تاکنون تغییری نیافته است؛ زیرا در نظرسنجی ماه ژانویه سندرز ۲۲ درصد آرا و بوتجیج ۱۷ درصد آرا را کسب کردند.

همچنین سناتور «الیزابت وارن» با ۱۴ درصد آرا و «جو بایدن» معاون پیشین رئیس جمهور آمریکا با ۱۳ درصد آرا در مرتبه‌های سوم و چهارم قرار می‌گیرند.

بایدن؛ آرزوی برباد رفته یا ققنوس دموکرات‌ها

اگر آنچه در نظرسنجی ان بی سی بدست آمده در انتخابات نیوهمپشایر رخ بدهد می‌توان گفت که بایدن اندک اندک باید خود را آماده خداحافظی از کورس رقابت‌ها کند اما وضعیت موجود در حزب دموکرات و اینکه از میان شخصیت‌های تأثیرگذار در حزب دموکرات و میلیاردرهای طرفدار این حزب کسی از سندرز حمایت نمی‌کند این احتمال نیز وجود دارد که با توجه به حمایت گسترده میلیاردرها از جو بایدن، او همانند ققنوسی در حزب دموکرات پدیدار شده و بار دیگر به حیات سیاسی بازگردد.

در مورد میزان حمایت میلیاردرهای آمریکایی از نامزدهای حزب دموکرات می‌توان به اقدام دانشجویان دانشگاه هاروارد اشاره کرد.

دانشجویان این دانشگاه که طرفدار برنی سندرز هستند در توئیتی تعداد میلیاردرهایی را که در جریان رقابت‌های انتخاباتی به نامزدهای حزب دموکرات کمک کرده اند، برشمردند.

بر اساس شمارش دانشجویان دانشگاه هاروارد، تعداد میلیاردرهایی که از نامزدهای حزب دموکرات حمایت می‌کنند بدین شرح هستند: جو بایدن: ۴۴ نفر، پیت بوتیچیچ: ۴۰ نفر، ایمی کلوباچر: ۲۱ نفر، تام استیر: ۹ نفر، الیزابت وارن: ۶ نفر، اندرو یانگ: ۴ نفر و برنی سندرز ۰

باراک اوباما در اظهار نظرهایی خصوصی فاش کرده، در صورت قوی شدن احتمال انتخاب برنی سندرز به عنوان نامزد ریاست جمهوری دموکرات‌ها شخصاً با این مساله مخالفت و تلاش خواهد کرد جلوی نامزدی سندرز را بگیرد. نکته جالب توجه در این رابطه آن است که با وجود حمایتی که مردم از برنی سندرز دارند اما چهره‌های همچون «باراک اوباما» رئیس جمهور سابق، و «هیلاری کلینتون» وزیر خارجه اسبق آمریکا نیز که هر دو از چهره‌های تأثیرگذار حزب دموکرات هستند با اینکه سندرز به عنوان گزینه نهایی دموکرات‌ها برای رقابت با «دونالد ترامپ» در انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ معرفی شود مخالف هستند.

احتمال قربانی شدن مجدد سندرز

این وضعیت یادآور انتخابات درون حزبی حزب دموکرات در انتخابات ۲۰۱۶ و رقابت شانه به شانه سندرز و هیلاری کلینتون است؛ امری که در نهایت با تقلب کمیته حزب دموکرات هیلاری به عنوان نامزد برگزیده حزب معرفی شد.

اکنون نیز وضعیت به همان شکل است بطوری که بعد از تأخیر در اعلام نتایج انتخابات درون حزبی در آیووا، برخی حامیان سندرز در شبکه‌های اجتماعی توجیه حزب دموکرات مبنی بر کنترل کیفی نتایج آرا پیش از اعلام رسمی، این تأخیر را با توجه به پیشتازی سندرز در نظرسنجی‌های پیش از انتخابات، به مسائل سیاسی ربط داده و گفتند که همانند انتخابات سال ۲۰۱۶ که دست‌های مرئی و نامرئی در حزب دموکرات با مهندسی آرا، هیلاری کلینتون را به‌عنوان نامزد نهایی حزب به مردم آمریکا تحمیل کرد، در انتخابات امسال هم متنفذان این حزب از «جو بایدن» حمایت می‌کنند.

در این میان باراک اوباما در اظهار نظرهایی خصوصی فاش کرده، در صورت قوی شدن احتمال انتخاب برنی سندرز به عنوان نامزد ریاست جمهوری دموکرات‌ها شخصاً با این مساله مخالفت و تلاش خواهد کرد جلوی نامزدی سندرز را بگیرد.

کلینتون نیز در مستندی که بخشی از آن منتشر شده، مدعی شده است که هیچ‌کس سندرز را دوست ندارد.

کلینتون در مورد سندرز گفته است: «او سال‌هاست که در کنگره است. فقط یک سناتور از او حمایت کرده است. هیچ‌کس او را دوست ندارد، هیچ‌کس نمی‌خواهد با او کار کند. او هیچ‌چیز را به سرانجام نرسانده است.»

کلینتون با بیان این ادعا که سندرز به تمام هم‌حزبی‌هایش «به خصوص زنان» حمله کرده، در پاسخ به این سوال که آیا حاضر است از سندرز در برابر «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا و نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات امسال حمایت کند، از جواب صریح طفره رفته و گفته است که هنوز برای این مسئله زود است.

سندرز که به دلیل دیدگاه‌های چپ گرایانه و سوسیالیستی‌اش در میان سیاستمداران جریان اصلی حزب دموکرات نامحبوب است، کارزار خود را بر جلب حمایت طبقه‌های پایین و جوانان مبتنی کرده و بر خلاف اغلب دیگر نامزدها از دریافت کمک مالی از سرمایه‌داران و شرکت‌های بزرگ خودداری کرده است.

فراموش نکنیم که وی از منتقدان جدی رژیم صهیونیستی و عربستان است و این یعنی آنکه لابی‌های قدرتمند عربستان و تل آویو در آمریکا همچون آیپک که نقشی تأثیر گذار در انتخابات آمریکا دارند، مخالف سندرز هستند.

ظهور یک رقیب جدید برای ترامپ

در این میان و در حالی که میزان حمایت مردمی از بایدن پایین بوده و سیاست گذاران دموکرات نیز با نامزدی سندرز مخالف هستند ممکن است قرعه به نام بوتیجیج افتاده و در نهایت او برای رقابت با ترامپ معرفی شود.

بوتیچیچ ۳۸ ساله متولد شهر «ساوت بند» در ایالت ایندیانا است. او از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ شهردار این شهر ۱۰۰ هزار نفری در شمال ایندیانا بود. او در دانشگاه‌های هاروارد در ایالت ماساچوست و آکسفورد در بریتانیا تحصیل کرده و در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ به عنوان مشاور در شرکت «مکینزی اند کامپنی» (McKinsey & Company) مشغول به کار بود.

در شرایطی که در اغلب کشورهای جهان شاهد ظهور رهبران سیاسی جوان هستیم بعدی نیست که حزب دموکرات آمریکا نیز ین شانس را به بوتیچیچ داده و برای مبارزه با ترامپ او را روانه میدان کند.

بوتیچیچ بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ به عنوان افسر اطلاعاتی نیروی دریایی در ارتش آمریکا خدمت کرد و به درجه ستوانی ارتقا یافت. در سال ۲۰۱۴ به مدت هفت ماه از شهرداری ساوت بند مرخصی گرفت تا برای خدمت نظامی به افغانستان برود. او برای برقراری بهتر ارتباط با افغان‌ها زبان فارسی دری یاد گرفت.

کارزار انتخاباتی بوتیچیچ تأیید کرده است که او به جز انگلیسی بر هفت زبان از جمله نروژی، اسپانیایی، فرانسه، ایتالیایی، مالتی، عربی و فارسی دری مسلط است.

با این حال در ویدئویی که در حساب یوتیوب روزنامه واشنگتن پست منتشر شده است پیت بوتیچیچ می‌گوید که تسلطش بر زبان‌های عربی و فارسی دری بر اثر مرور زمان کاهش یافته است. وی با این حال در این ویدئو به زبان‌های مختلف یا صحبت می‌کند و یا خود را معرفی می‌کند.

بوتیچیچ در سال ۲۰۰۰ در حالی که ۱۸ سال داشت مقاله‌ای در مورد «صداقت و شجاعت سیاسی» برنی سندرز نوشت. برنی سندرز در آن زمان یکی از دو عضو مستقل مجلس نمایندگان بود. وی برای نگارش این مقاله برنده جایزه «موزه و کتابخانه جان اف کندی» شد.

پیت بوjیچیچ با گذشت ۲۰ سال از نگارش آن مقاله اکنون رقیب برنی سندرز برای کسب نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری است.

وی از منتقدان سیاست‌های ترامپ در قبال ایران است. برای مثال او روز جمعه در مناظره نامزدهای حزب دموکرات در مورد خروج ترامپ از برجام و دستور او برای ترور سردار قاسم سلیمانی گفت: دولت ترامپ تأیید کرده که توافق هسته‌ای ایران که آمریکا در سال ۲۰۱۸ از آن خارج شد مفید بود. رئیس جمهور (ترامپ) ما را بسیار به جنگ نزدیک کرد. این مساله با حمله به سلیمانی آغاز نشد، از آنجا آغاز شد که ما را از توافق هسته‌ای خارج کرد؛ توافقی که خود مقامات دولت، تأیید کردند که داشت کار می‌کرد. اکنون زمان آن است که به رسمیت بشناسیم که همه این قدم‌ها ما را به سمت جنگی می‌برد که پیامدهای بسیار جدی دارد.

بوتیچیچ ادامه داد: با این حال ما شاهد بودیم که در حملات آنها (ایران)، نیروهای ما صدمه دیدند. نیروهای نظامی کاری را انجام می‌دهند که نیاز آمریکا باشد، اما به عنوان رئیس جمهوری (آتی)، گزارشات دستگاه‌های اطلاعاتی را می‌خوانم و به امنیت ملی توجه می‌کنم، با متحدانمان مشورت می‌کنم و سیاست آمریکا را در مسیری خواهم برد که صدمه‌ای به کشور وارد نشود. این رئیس جمهور (ترامپ) به جامعه اطلاعاتی اهانت کرد و آنها را خارج از خط قرار داد. با جمع آوری اطلاعات می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا انجام چنین حملاتی ارزشمند است یا خیر.

به گزارش مهر، در شرایطی که در اغلب کشورهای جهان شاهد ظهور رهبران سیاسی جوان هستیم بعید نیست که حزب دموکرات آمریکا نیز این شانس را به بوتیچیچ داده و برای مبارزه با ترامپ او را روانه میدان کند.