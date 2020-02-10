به گزارش خبرنگار مهر، مجموعهشعر «حرف آبی آخر» سروده حسین تولایی بهتازگی برای مخاطبان نوجوان، توسط انتشارات سروش منتشر و راهی بازار نشر شده است.
اینکتاب با ۴۰ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۶ هزار تومان منتشر شده است.
اما انتشارات سروش، بهتازگی چاپ سیودوم کتاب «دختران آفتاب» را هم راهی بازار نشر کرده است. اینکتاب نوشته امیرحسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمدرضا رضایتمند و دربرگیرنده تحقیقی روانشناختی و جامعهشناختی، فرهنگی و دینی درباره زنان است که در قالب داستان ارائه شده است.
چاپ سیویکم اینکتاب، مهرماه سال گذشته به بازار عرضه شد و حالا نسخههای چاپ سیودومش وارد کتابفروشیها شدهاند.
به تعبیر نویسندگان اثر، «دختران آفتاب» خواسته زن، منزلت، شخصیت و هویت او را بشناساند؛ به خودش، به مَردَش، به جامعهاش، و به تاریخ گذشته و سرنوشت آیندهاش؛ همانگونه که هست و همانگونه که باید باشد. و همین گونه است که او را از طفیلی مردبودن میرهاند و نشان میدهد که در عین زنبودن هیچ از مراتب و کمالات انسانی کم ندارد. هدف از نوشتن کتاب «دختران آفتاب» توسط سه نویسنده که زاویهدیدهای مختلف و متفاوتی دارند، رسیدن مخاطب به دامان پرمهرومحبت مادری به نام حضرت فاطمه زهرا (س) است که سرچشمه همه نیکیهاست.
چاپ سیودوم اینکتاب هم با ۵۳۲ صفحه، شمارگان ۴ هزار نسخه و قیمت ۴۸ هزار تومان عرضه شده است.
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