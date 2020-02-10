«رئیسی» سخنران مراسم چهلم سردار شهید سلیمانی در کرمان است

حسین انجام شعاع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم گرامی داشت چهلمین روز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی در سراسر کشور از ۲۴ تا ۲۷ بهمن برگزار میشود.
وی ادامه داد: این مراسم در کرمان روز ۲۷ بهمن در مصلی کرمان با سخنرانی آیت الله ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه برگزار میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان اظهار داشت: این مراسم در شهرستانهای استان کرمان نیز برگزار میشود اما تاریخ خاصی برای برنامههای شهرستانها مشخص نشده است بلکه هر شهرستان بر اساس برنامهریزی خود این مراسم را برگزار میکند.
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