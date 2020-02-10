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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۸:۴۲

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرمان:

«رئیسی» سخنران مراسم چهلم سردار شهید سلیمانی در کرمان است

«رئیسی» سخنران مراسم چهلم سردار شهید سلیمانی در کرمان است

کرمان – رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه سخنران آئین چهلمین روز شهادت سردار سلیمانی در کرمان است.

حسین انجام شعاع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم گرامی داشت چهلمین روز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی در سراسر کشور از ۲۴ تا ۲۷ بهمن برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این مراسم در کرمان روز ۲۷ بهمن در مصلی کرمان با سخنرانی آیت الله ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان اظهار داشت: این مراسم در شهرستان‌های استان کرمان نیز برگزار می‌شود اما تاریخ خاصی برای برنامه‌های شهرستان‌ها مشخص نشده است بلکه هر شهرستان بر اساس برنامه‌ریزی خود این مراسم را برگزار می‌کند.

کد مطلب 4849166

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