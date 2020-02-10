به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین دوره مسابقات فوتسال جام ملتهای آسیا قرار بود اسفندماه امسال به میزبانی ترکمنستان برگزار شود اما کنفدراسیون فوتبال آسیا به دلیل شیوع ویروس کرونا و در پی درخواست چند کشور، تصمیم به تعویق این مسابقات گرفت.
از فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۹ به عنوان زمان جدید برگزاری جام ملتهای آسیا یاد میشود اما AFC هنوز هم به جمعبندی کامل در این ارتباط نرسیده است. از یک سو جام جهانی فوتسال ۲۰۲۰، شهریور سال ۱۳۹۹ در لیتوانی آغاز میشود و مسابقات انتخابی جام جهانی در قاره آسیا باید چند ماه پیش از آن به پایان رسیده باشد تا مراسم قرعه کشی بدون مشکل برگزار شود.
هرچند از احتمال تعویق مسابقات جام جهانی هم صحبت به میان آمده است اما کنفدراسیون فوتبال آسیا پیش از آن تمام تلاش خود را برای برگزاری رقابتهای انتخابی به کار میگیرد.
باتوجه به اینکه ترکمنستان هم سخت گیری های خاص خودش را در این ارتباط و باتوجه به شیوع ویروس کرونا دارد، همه چیز به تصمیم این کشور وابسته است. اگر ترکمنستان زیر بار میزبانی در فروردین ماه برود که رقابتها به میزبانی همین کشور برگزار میشود وگرنه و در صورت مقاومت ترکمنستان، AFC راهکار بعدی یعنی تغییر میزبان را بررسی میکند.
گمانه زنیهایی از احتمال تغییر محل مسابقات از ترکمنستان به تایلند هم مطرح شده است. تایلند اخیراً تورنمنت تدارکاتی را با حضور تیمهای جوانان ایران، تیم ملی تاجیکستان و تیم ملی مالزی میزبانی کرد و تعدادی از نمایندگان AFC هم در این تورنمنت حضور داشتند. ارزیابی اولیه کنفدراسیون آسیا از میزبانی تایلند باتوجه به سابقه این کشور در میزبانی رویدادهای فوتسال مثبت است و باید دید آیا رقابتهای جام ملتهای آسیا به آنها محول خواهد شد یا خیر.
این در حالی است که تایلند یکی از حریفان ایران در مرحله گروهی جام ملتهای آسیا هم هست و در صورت گرفتن میزبانی از ترکمنستان، بدون شک کار ملی پوشان کشورمان در خاک تایلند و رقابت با این تیم برای صعود به عنوان تیم صدرنشین سختتر خواهد شد.
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