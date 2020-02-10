وضعیت پرداخت مالیات پزشکان/ آخرین مهلت نصب کارتخوان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی، در اولین نشست رؤسا و معاونین حوزه ستادی با رؤسا و معاونین نظام پزشکیهای قطب مرکزی کشور با اشاره به حرفهایی که با هدف تخریب جامعه پزشکی در خصوص فرار مالیاتی مطرح شده بود، افزود: حرفهایی که با جهتگیری خاص در مورد فرار مالیاتی پزشکان با رقمی معادل ۷ هزار میلیارد تومان مطرح شد به هیچ عنوان صحیح نبود؛ بلکه هدف آن آسیب به سرمایههای اجتماعی و از بین بردن اعتماد بین مردم و پزشکان بود.
وی با تأکید بر اینکه جامعه پزشکی همواره در کنار مردم بوده و به آنها خدمت کرده است، ادامه داد: کمکهای پزشکی دوران جنگ و شهدای آن زمان خود گویای رشادتهای پزشکان است و جامعه پزشکی در تمامی بحرانها همواره در خدمت به مردم پیش قدم بوده است.
ظفرقندی با بیان اینکه در حفظ این سرمایههای اجتماعی باید کوشا باشیم، افزود: قوانین مالیاتی که در آبان ماه به جامعه پزشکی ابلاغ شد مباحث زیادی را در پی داشت، ضمن آنکه معتقدیم مالیات اصلی است که مبنای قانونی و حقوقی داشته که باید پرداخت شود اما رعایت سه اصل عدالت، شفافیت و احترام در اخذ آن الزامی است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: سعی کردیم تمام اطلاعرسانیهای لازم را به جامعه پزشکی انجام دهیم تا همکاران در اثر حجم کاری بالا و به دلیل بیاطلاعی دچار ضرر و آسیب نشوند و همواره به سازمان امور مالیاتی اعلام نمودیم که باید سه اصل عدالت، شفافیت و احترام در اخذ مالیات مورد توجه باشد تا بتوانیم تعامل لازم را با یکدیگر داشته باشیم.
ظفرقندی اظهار کرد: پس از جلسات متعدد با مسئولان سازمان امور مالیاتی به نقاط مثبتی رسیدیم و یکی از بهترین عملکردها در این حوزه انعقاد تفاهم نامه مالیاتی و تمدید مهلت ثبت کارتخوان تا آخر بهمن برای جامعه پزشکی بود.
وی گفت: در خصوص بخشودگی جرائم و ماده ۱۶۹ نیز بحثها و بررسیهای لازم با سازمان امور مالیاتی انجام شد تا آسیب و ضرری به جامعه پزشکی وارد نشود.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی بیان کرد: در جلسه با وزیر اقتصاد نیز به جوسازی علیه جامعه پزشکی اشاره کرده و گفتیم که بحث فرار مالیاتی پزشکان با واقعیت فاصله دارد.
وی اضافه کرد: معتقدیم اگر مالیات رشد داشته اما درآمد و تعرفهها افزایشی نداشته باشد، حاصل آن تعطیلی، رکود و کاهش کیفیت خدمات درمانی خواهد بود زیرا مالیات با تعرفه و درآمد عجین است.
ظفرقندی با اشاره به اینکه رشد مالیات سبب کاهش درآمد بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی شده است، خاطرنشان کرد: در دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۹۰ نفر از اعضای هیأت علمی از تمام وقتی خارج شده و در دانشگاه گیلان نیز ۷۰ نفر این کار را انجام دادهاند و طبق محاسبات حدود ۲۵ درصد شاهد کاهش درآمد بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی به دلیل رشد مالیاتها بودهایم و این خود به ضرر سازمان امور مالیاتی است.
وی یادآور شد: وقتی ۳۵ درصد مالیات برای پزشک تعیین میشود و در ازای ۱۰۰ میلیون تومان کارکرد او تنها ۱۶ میلیون به پزشک پرداخت میشود؛ طبیعی است که دیگر نمیتواند کار کند و مستهلک شده و از چرخه تمام وقتی خارج میشود. بنابراین باید عدالت مالیاتی رعایت شود تا انگیزه کافی برای کارکرد پزشکان وجود داشته باشد.
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