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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۲۷

رییس اورژانس تهران:

گودبرداری ساختمانی در ری ۲ مصدوم بر جا گذاشت

گودبرداری ساختمانی در ری ۲ مصدوم بر جا گذاشت

ری- رییس اورژانس تهران از حادثه آوار طی گود برداری ساختمانی در ری خبر داد و گفت: این حادثه ۲ مصدوم بر جا گذاشته است.

پیمان صابریان در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع حادثه آوار (گود برداری ساختمان) در شهر ری خبر داد و اظهار داشت: این حادثه در صالح آباد غربی، خیابان کلهر، کوچه صالح آبادی رخ داده است.

صابریان با بیان اینکه این حادثه صبح امروز دوشنبه ۲۱ بهمن رخ داده است افزود: پس از دریافت تماس اولیه ساعت ۹ صبح توسط شهروندان جهت گزارش حادثه به اورژانس اعلام شد و نیروهای عملیاتی امداد به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس تهران بیان داشت: پس از حضور عوامل امدادی مشاهده شد تعداد ۲ نفر کارگر اتباع افغان در این حادثه مصدوم شده‌اند که پس از اقدامات اولیه امدادی هر ۲ مصدوم که ۱۷ و ۱۸ ساله بودند با اقدامات درمانی اورژانس تهران به بیمارستان شهدا هفتم تیر منتقل شدند.

کد مطلب 4849324

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