آیت الله طبرسی از دلدادگان به اسلام و اهل بیت (ع) بوده است

حجت الاسلام ناصرشکریان امیری در گفتگو با خبرنگار مهرضمن عرض تسلیت به مناسبت ارتحال عالم وارسته و نستوه آیت الله طبرسی نماینده سابق ولی فقیه در مازندران و عضو مجلس خبرگان رهبری، اظهار داشت: آیت الله طبرسی همواره در دفاع از ارزش‌های اسلام و انقلاب اسلامی از هیچ کوششی دریغ نمی‌کرد و مدافع و دلداده واقعی ولایت و انقلاب اسلامی و ارزش‌های اسلامی بود.

وی در ادامه با اشاره به خدمات چهل ساله این عالم ربانی در سنگر نماز جمعه مرکز استان و نمایندگی ولی فقیه در مازندران، افزود: آیت الله طبرسی همواره در دفاع از انقلاب اسلامی و ولایت پیشگام بود و پیرو حقیقی مکتب نورانی اسلام و اهل بیت (ع) بود.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان در ادامه با اشاره به برخی ویژگی‌های این عالم وارسته، تصریح کرد: خدمات خالصانه این عالم نستوه همواره در نزد مردم فهیم و ولایتمدار مازندران ماندگار خواهد ماند.

حجت الاسلام ناصرشکریان امیری در بخش پایانی سخنان خود به نقش مهم آیت الله طبرسی در ایجاد انسجام و وحدت مردم غیور مازندران در سال‌های پر برکت ایشان اشاره و خاطرنشان کرد: وحدت و همدلی همه جریان‌های مختلف جامعه مورد تاکید این عالم ربانی بود و همواره در شرایط بحرانی و سخت به تقویت جمهوری اسلامی و حفظ وحدت و همدلی در بین همه آحاد جامعه تاکید داشتند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران ضمن عرض تسلیت مجدد به مقام معظم رهبری (حفظه الله)، حوزه‌های علمیه، روحانیت معظم و مردم فهیم و ولایتمدار مازندران و بیت ایشان، تاکیدکرد: یاد و نام این شخصیت انقلابی و وارسته همواره برای مردم مازندران زنده خواهد ماند و خدمات خالصانه و ارزشمند ایشان هم برای مردم ولایتمدار استان به یادگار خواهد ماند و قطعاً مردم وفادار مازندران تجلیل شایسته ای از خدمتگذاران خود به عمل خواهند آورد.