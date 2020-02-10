به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی امروز دوشنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی لرستان با اشاره به پروژه راه آهن دورود- خرم آباد گفت: باتوجه به اینکه مشکل قراردادی این پروژه حل شده است بایستی به روند اجرا سرعت بخشیده شود.
وی یادآور شد: بایستی مشکل اعتباری پروژه هم حل شود و پروژه فعالتر شود.
وی در خصوص پروژه آزادراه بروجرد نیز با تاکید بر اینکه باید این احساس از مردم لرستان جدا شود که این پروژه اولویت ندارد و آن را در تعطیلی و عدم تقدم گذاشتهایم، افزود: این پروژه تقدم یک دارد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پروژه چهارخطه خرم آباد- کوهدشت و مشکلات آن نیز گفت: قیر و اعتبار مورد نیاز پروژه را کمک میکنیم و پروژه در اولویت قرار میگیرد.
اسلامی خطاب به خالقی مدیرکل راه و شهرسازی لرستان یادآور شد: شخصاً پروژه چهارخطه کوهدشت را دنبال کنید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه راه خرم آباد- پلدختر اشاره کرد و اظهار داشت: برآورد اعتبار مورد نیاز این پروژه هزار میلیارد است و کار بسیار بزرگی است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با احداث این مسیر هم اتصال روستاها و معیشت مردم برقرار میماند و هم محور ایمنی است و از خروش کشکان در امان میماند.
اسلامی با بیان اینکه این جاده قدیم و بسیار زیبا و با سابقه تاریخی پلدختر به خرم آباد را احداث میکنیم و ۹۵ کیلومتر طول آن نیز به ۸۵ کیلومتر کاهش مییابد، تصریح کرد: این مسیر یک جاده درجه یکی خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه برای آزادراه پل زال چقدر زجر کشیدیم در خصوص ریزشها و رانشها، در خصوص محور خرم آباد- پلدختر ما تاکید کردهایم به خاطر زمین شناسی و بافت منطقه مطالعات زمین شناسی کاملاً دقیق انجام شود، افزود: ایمن سازی رودخانه کشکان نیز از سوی شرکت آب منطقهای در حال انجام است و امیدواریم بتوانیم جاده را به خوبی احداث کنیم و استفاده عملیاتی لازم را داشته باشیم.
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