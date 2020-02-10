به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا تقوی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی امروز در مراسم رونمایی از سامانه محصولات «حلال» ایران با اشاره به اینکه بیش از یک میلیارد نفر جمعیت مسلمانان جهان است، گفت: به همین دلیل پرداختن به بحث حلال ضروری است.

وی با بیان اینکه ایران یکی از معتبرترین مجوزهای حلال دنیا را صادر می‌کند، گفت: اهل تسنن نیز مجوز ایران را بسیار قبول دارند چراکه هم فرآیندها درست پیگیری می‌شود و هم تطابق زیادی با استانداردهای بین‌المللی دارد.

تقوی با اشاره به رونمایی از سامانه محصولات حلال ایران افزود: این سامانه فعلاً در ایران و برزیل فعال است و قصد داریم به تدریج تمام کشورها را تحت پوشش آن قرار دهیم.

وی با بیان اینکه عمده گوشت وارداتی ایران از برزیل وارد می‌شود، گفت: به همین دلیل در مرحله اول این سامانه کشور برزیل را تحت پوشش قرار می‌دهد.

تقوی به اهداف راه اندازی این سامانه اشاره کرد و گفت: بالا رفتن سرعت صدور مجوز، افزایش نظارت و بالا رفتن امنیت مجوز و همچنین کاهش هزینه‌ها از جمله اهدافی بود که ما در این زمینه دنبال می‌کردیم.

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه این پروژه در سه فاز بوده و حدود ۱۵ ماه انجام آن طول کشیده است، افزود: این سامانه بین‌المللی و دو زبانه است ضمن اینکه دو اپلیکیشن موبایلی برای آن طراحی کرده‌ایم.

تقوی همچنین از راه اندازی سیستم مانیتورینگ در کشتارگاه‌ها و راه اندازی سامانه برای گمرکات به منظور عدم نیاز به مجوز کاغذی خبر داد و گفت: صدور مجوزهای حلال با راه اندازی این سامانه کمتر از ۲۴ ساعت طول می‌کشد و در کاهش قیمت تمام شده گوشت وارداتی مؤثر خواهد بود.

وی با بیان اینکه در کشور ما در حوزه حلال پراکندگی وجود دارد، اضافه کرد: بخشی از این مساله مربوط به سازمان استاندارد، بخشی مربوط به اتاق بازرگانی، بخشی مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است که همین امر مدیریت کار را سخت می‌کند و ما خواستار تجمیع آن هستیم.

تقوی با اشاره به اینکه در حوزه نظارت که بر عهده ما قرار دارد، کار تجمیع را انجام می‌دهیم، گفت: به دنبال این هستیم کار از یک مسیر دنبال شود.

وی با اشاره به اینکه ایران از کشورهای ارمنستان، گرجستان، مغولستان، قرقیزستان، رومانی، استرالیا، هند، پاراگوئه و برزیل گوشت وارد می‌کند، گفت: همانگونه که اشاره کردیم این کشورها تحت پوشش سامانه حلال قرار خواهند گرفت.

تقوی درباره اینکه آیا با راه اندازی سامانه ناظرین شرعی از کشتارگاه‌های برزیل حذف خواهند شد، گفت: ما کشتارگاه‌های برزیل را وادار کردیم دوربین نصب کنند تا بتوانیم به صورت آنلاین هم بر وضعیت ناظران و هم بر وضعیت کشتارگاه نظارت کنیم اما این به معنای حذف حضور فیزیکی ناظران نیست، بلکه ناظران در آنجا حضور دارند و بر عمل ذبح نظارت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه از اول سال ۲۰۱۹ با اجرای فاز اول پروژه زمان صدور مجوز را از یک ماه به دو روز کاهش دادیم، افزود: اما این مجوز هنوز کاغذی بود اما در حال حاضر با افتتاح سامانه حلال مجوز بدون کاغذ صادر می‌شود.

تقوی هزینه ایجاد این سامانه را در سه فاز حدود ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.

وی با بیان اینکه قیمت گوشت منجمد وارداتی از حدود ۸۰ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان کاهش یافته است، گفت: عوامل مختلفی بر این امر تأثیر داشته که کاهش مدت صدور مجوز نیز یکی از این عوامل است.

سهم یک درصدی ایران از بازار حلال

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به سهم پایین ایران در بازار حلال گفت: متأسفانه سهم ما کمتر از یک درصد است اما این شایستگی و ظرفیت را داریم که سهم خود را افزایش دهیم و باید در این زمینه تلاش کنیم.

تقوی ادامه داد: کشورهایی مانند مالزی سهم بسیار بیشتری در این بازار دارند این در حالی است که همه محصولاتی که در ایران تولید می‌شود حلال است.

وی گردش مالی حلال را در دنیا حدود ۴ هزار میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: جمعیت ایران ۴ تا ۵ درصد جمعیت مسلمانان دنیاست همچنین ۳۵۰ میلیون نفر جمعیت مسلمان در منطقه ما وجود دارد که ما می‌توانیم محصولات حلال را برای آنها تأمین کنیم و از این بازار بهره مند شویم.

به گفته تقوی در دنیا ۲۵۰ نشان حلال وجود دارد که کشورهایی مثل چین، کشورهای اروپایی و آمریکا این استانداردها را نوشته‌اند که اولین استاندارد حلال نیز توسط ایالات متحده آمریکا نوشته شده است.