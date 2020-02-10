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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۴:۲۶

اپل بازگشایی فروشگاه‌های خود در چین را به تاخیر می‌اندازد

اپل بازگشایی فروشگاه‌های خود در چین را به تاخیر می‌اندازد

اپل که قبلاً از تعطیلی قطعی تمامی فروشگاه‌های رسمی و دفاتر کاری خود در خاک چین تا ۹ فوریه به علت شیوع ویروس کرونا خبر داده بود، این تعطیلی را تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسین ایج، اپل به طور رسمی اعلام کرده که فروشگاه‌های این کشور در چین و همین طور شعب آن در بخش‌های مختلف این کشور به علت خطر ابتلاء به ویروس کرونا کماکان بسته خواهد ماند.

این در حالی است که اپل در حال مطالعه و برنامه ریزی برای بازگشایی فروشگاه‌های خود و همین طور دفاتر کاری و مراکز تماس در چین بود اما در نهایت تصمیم گرفت از این کار خودداری کند.

در بیانیه جدید اپل در این زمینه آمده است: ما در تلاش برای بازگشایی مجدد دفاتر کاری خود و مراکز تماس مان در هفته منتهی به ۱۰ فوریه بودیم و هم اکنون نیز اقدامات لازم برای بازگشایی آنها را انجام می‌دهیم. ما بعد از نهایی شدن زمان بازگشایی در این زمینه به مشتریان مان اطلاع رسانی می‌کنیم.

چین یکی از بزرگترین بازارهای فروش محصولات اپل و به خصوص گوشی‌های آیفون است و تعطیلی فروشگاه‌های این شرکت آمریکایی در آن خسارت سنگین مالی به اپل وارد کرده است. بخش عمده‌ای از مونتاژ تولیدات اپل هم در چین انجام می‌شود.

کد مطلب 4849619

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