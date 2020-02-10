۹۹ درصد شیعیان نیجریه رهرو رهبر معظم انقلاب اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی غربا روز دوشنبه با حضور در اولین همایش محور مقاومت انقلاب اسلامی ایران و انقلاب در نیجریه در اراک، اظهار داشت: پیروان مکتب اهل بیت (ع) در تمامی جهان از دشمنان بسیاری برخوردار هستند. حجت الاسلام شیخ زکزاکی نیز پیرو مکتب اهل بیت (ع) و از شاگردان امام راحل هستند و با اندیشه‌های ایشان در انجمن اسلامی دانشگاه بنلو نیجریه و در اولین مراسم سالگرد پیروزی انقلاب آشنا شدند.

وی ادامه داد: شیخ زکزاکی پس از آشنایی با اندیشه‌های امام راحل مدرسه اهل بیت (ع) را تأسیس و مباحثی مانند مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان را دنبال می‌کرد؛ البته پیش از آن وی یک فعال سیاسی و انقلابی از دانشگاه نیجریه بود.

عضو جنبش اسلامی نیجریه بیان کرد: حجت الاسلام شیخ زکزاکی اولین دیدار با امام خمینی (ره) را تأثیر گذار می‌داند و سوالاتی در ارتباط با مکتب اهل بیت (ع) با ایشان مطرح می‌کند.

قربی گفت: آشنایی شیخ زکزاکی با اندیشه‌های امام راحل انتشار تفکر اسلامی و ولایت فقیه را در نیجریه به دنبال داشت و توانست این تفکر را ظرف مدت کوتاهی در بسیاری از کشورهای مجاور انتشار دهد.

وی اظهار کرد: وی به واسطه رفتار انسانی در طی ۲۵ سال اخیر توانسته ۱۵ میلیون شیعه را در کشور نیجریه تربیت و به پیروی از اهل بیت (ع) و تشیع رهنمون کند.

عضو جنبش اسلامی نیجریه گفت: دولت نیجریه با وجود اینکه با به کارگیری سلاح‌های آتشین، به شیعیان در ماه‌های حرام حمله کرده اما از تفکر انقلابی آن‌ها هراس دارد.

قربی بیان کرد: شیخ زکزاکی همواره با برخورداری از دانش اقتصادی به دنبال احقاق حقوق ملت نیجریه در مقابل کشورهای غارت گر نظیر اسرائیل بوده است.

وی اظهار کرد: دولت عربستان سعودی مدارس و دانشگاه‌ها و مراکز متعددی را تأسیس کرده و افراد را به مکه و ریاض می‌برد و وهابیان بسیاری را آموزش داده و پس از چند سال به نیجریه باز می‌گرداند.

عضو جنبش اسلامی نیجریه افزود: آن‌ها پس از بازگشت به نیجریه در مساجد به عنوان امام مساجد، واعظ و سخنران از تفکر وهابی برای مردم صحبت می‌کنند که مشکلاتی را در نیجریه ایجاد کرده است.

قربی گفت: در حادثه سال ۲۰۱۵ بیش از ۷۸۰ نفر از شیعیان نیجریه کشته شدند که سه تن آن‌ها پسران شیخ زکزاکی بود، به دنبال آن تعدادی بانوان به شهادت رسیدند و برخی همچنان مفقود هستند. فرزندانشان نیز گم شدند که تعداد آن‌ها بسیار است.

وی تصریح کرد: از جمهوری‌اسلامی و رهبر معظم انقلاب انتظار داریم شرایط کشور ما را برای مردم بازگو و از شیعیان نیجریه دفاع کنند چرا که دشمنان اخباری دروغین و ناپسند درباره شیعیان نیجریه و شیخ زکزاکی منعکس می‌کنند.

عضو جنبش اسلامی نیجریه گفت: در حال حاضر ۹۹ درصد شیعیان نیجریه رهرو رهبر معظم انقلاب اسلامی هستند و از تفکر انقلابی ایشان پیروی می‌کنند.