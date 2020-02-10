ناجا در فرهنگ سازی و نهادینه کردن امنیت نقش بسزایی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار تقی مهری در بازدید از یگان ویژه استان خوزستان ضمن تبریک به مناسبت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و گرامی داشت یاد و خاطره سردار مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: هدف متعالی حضرت امام (ره) در تأسیس انقلاب اسلامی را می‌­توان در حاکمیت اسلام، احیای کرامت انسانی و نقش مردم در حاکمیت بر تعیین سرنوشت خود خلاصه کرد، که نتیجه این اهداف را پس از 40 سال می توان در این دید که ایران اسلامی در منطقه حرف اول را می زند.

وی اقتدار ایران اسلامی را مرهون از جان گذشتگی مردم ولایتمدار آن دوران دانست و بیان کرد: مردم درزمان رژیم طاغوت با شناخت به موقع ولی فقیه خود، آن رژیم دست پرورده آمریکا و غرب را نابود کرده و با پیروی از ولی فقیه زمان و تقدیم هزاران شهید، موجب تحولی عظیم در جهان اسلام شدند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا با بیان اینکه نیروهای مسلح به خصوص نیروی انتظامی وامدار مجاهدت های مردم غیور و شهدا هستند تصریح کرد: ناجا به عنوان یک سازمان امنیت آفرین که مستقیم با مردم درارتباط است، تدابیری کلان همچون جامعه محوری و رعایت حقوق شهروندی را در کنار اجرای دقیق قانون جزو اولویت های خود قرار داده است.

سردار مهری حفظ کرامت و عزت انسانی را از اصول احکام و قوانین اسلامی برشمرد و افزود: اقتدار نیروهای مسلح بر رعایت حقوق شهروندی استوار می باشد که مجری این قوانین در جامعه پلیس مسلمان و متعهد است.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به نقش تعیین کننده نیروی انتظامی در فرهنگ سازی و نهادینه کردن امنیت در جامعه بیان کرد: قانون محوری و کرامت مداری از شاخصه های اصلی پلیس جمهوری اسلامی است که بحمدالله با توجه به میزان تعهد و تخصص بالا و همچنین رفتار حسنه و قانون مندی کارکنان، این سازمان به یک سازمان کار آمد و منسجم تبدیل شده است.

سردار مهری با اشاره به اینکه نیروی انتظامی بر اساس تنوع ماموریت ها وظیفه دفاع از ارزش های انقلاب را بر عهده دارد گفت: امروز پلیس نیازمند روحیه انقلابی و بسیجی است و این روحیه در کارکنان ناجا متبلور می باشد که می توان به عنوان نمونه به شهید "رضا صیادی" از شهدای یگان های ویژه که در اتفاقات اخیر آبان ماه در ماهشهر به فیض شهادت نائل آمد اشاره کرد.

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا در پایان کیفی سازی و هدفمند نمودن آموزش ها و تقویت مهارت کارکنان را در اجرای ماموریت ها، از اهداف اصلی ناجا اعلام و ابراز کرد: استمرار آموزش برای ارتقاء مهارت ها لازمه پلیس علمی و حرفه ای است، که نیروی انتظامی ضمن به کارگیری پتانسیل داخلی و استفاده از اساتید مجرب، در حال حاضر در امر ارتقاء آموزش کارکنان پیشقدم است.