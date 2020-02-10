فعالیت تماشاخانه سیار کانون در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، تماشاخانه سیار کانون قرار است همزمان با آغاز راهپیمایی عزت آفرین چهل و یکمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران در مسیر راهپیمایی در میدان فردوسی تهران مستقر شود.
همراه با این تماشاخانه سیار، مربیان کانون به اجرای برنامههای شاد و فعالیتهای فرهنگیهنری از قبیل قصهگویی، نمایش فیلم و تئاتر، کارگاههای هنری، مسابقه، سرگرمی و... برای کودکان و نوجوانان شرکتکننده در راهپیمایی میپردازد.
تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (پیک امید) با همکاری معاونت فرهنگی و بسیج کانون فعالیتهای فرهنگیهنری را ارایه میکند.
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