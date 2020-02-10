ملت ایران مسیر اقتدار به سمت آرمان های انقلاب را استمرار می بخشد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار اصفهان با صدور پیامی به مناسبت یوم‌الله ۲۲ بهمن ضمن اشاره به بصیرت و آگاهی مردم عزیز استان اصفهان و اتحاد ملت بزرگوار ایران اسلامی در برابر رفتار وقیحانه استکبار جهانی، بر حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد.

در این پیام آمده است:

یوم الله بیست و دوم بهمن ماه، نقطه اوج وحدت و حضور آکنده از بصیرت و آگاهی مردم عزیز استان است و خداوند متعال را شاکرم که به برکت همراهی، ایمان و اتحاد ملت بزرگوار ایران اسلامی، کشور عزیزمان علی رغم تهدیدات سخیفانه و وقیحانه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا همچنان مسیر عزت و اقتدار خود را به سمت آرمانهای انقلابی و آینده ای آباد استمرار می بخشد.

اکنون در طلیعه چهل و دومین بهار پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ضمن گرامی داشت این ایام و ادای احترام به ارواح پاک شهیدان و روح پر فتوح بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و تجدید پیمان با آرمانهای والای شهدا و رهبر معظم انقلاب، از هم استانی های همدل و همراه و همیشه در صحنه دعوت می کنم با عزمی راسخ، گام های استوار در صفوف یکدل و یکصدا در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن که همزمان با چهلمین روز شهادت سردار شهید اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی است، با آرمانهای متعالی انقلاب تجدید میثاق نموده، و در کشاکش تحریم های ناجوانمردانه و دشمنی های آشکار و پنهان استکبار جهانی و تبلیغات وسیع معاندین برای عدم حضور مردم در راه‌پیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات، باردیگر وحدت ملی را فریاد زنیم و با خلق حماسه ای دیگر تمام توطئه های دشمنان انقلاب اسلامی را خنثی کنیم.

یقیناً این راهپیمایی خاستگاه پیوند با اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تجدید پیمان با سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی است و حضور حداکثری شما مردم فهیم استان نشانگر پیوند ناگسستنی با آرمانهای انقلاب اسلامی خواهد بود.