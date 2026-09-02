۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در شهرستان ری در دست اجراست

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خانی، بعد از ظهر چهارشنبه، در نشست شورای اداری ری با اشاره به ضرورت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اظهار داشت: احداث نیروگاههای خورشیدی با هدف افزایش ظرفیت تولید برق و کمک به پایداری شبکه در شهرستان ری در حال پیگیری و اجراست.
وی افزود: این پروژهها در مجموع ظرفیت تولید ۱۵۰ مگاوات برق خورشیدی را خواهند داشت و برای اجرای آنها اعتباری بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.
رئیس اداره برق شهر ری با اشاره به چالش ناترازی تولید و مصرف برق گفت: با وجود افزایش سهمیه برق شهرستان نسبت به سال گذشته، به دلیل ناترازی تولید و مصرف در سطح کشور، مدیریت بار و اعمال محدودیتها در برخی مقاطع اجتنابناپذیر بوده است.
خانی با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف برق اظهار داشت: برق در شرایط امروز یک کالای استراتژیک و گرانبهاست و باید از هدررفت آن جلوگیری شود.
وی ادامه داد: تجهیزات سرمایشی در فصل تابستان حدود ۴۰ درصد از مصرف برق کشور را به خود اختصاص میدهند و اصلاح الگوی استفاده از این تجهیزات میتواند فشار وارد بر شبکه را کاهش دهد.
رئیس اداره برق شهر ری همچنین به اجرای پویش «۲۵ درجه» اشاره کرد و گفت: کاهش دور کولرها و استفاده از تجهیزات کممصرف از جمله اقداماتی است که میتواند در مدیریت مصرف برق مؤثر باشد.
خانی افزود: در بخشهای صنعتی و کشاورزی نیز نوسازی تجهیزات، افزایش راندمان مصرف و حرکت به سمت استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر از اولویتهای اداره برق است.
وی با اشاره به مدیریت مصرف برق در دستگاههای دولتی بیان کرد: با نصب کنتورهای هوشمند و محدودکننده مصرف در ادارات شهرستان، کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق نسبت به سال ۱۴۰۰ بهصورت مستمر پایش میشود.
رئیس اداره برق شهر ری خاطرنشان کرد: بیش از ۷۰ درصد ادارات شهرستان ری دستورالعملهای مدیریت مصرف برق پس از ساعات اداری را رعایت میکنند و موارد تخلف نیز مطابق ضوابط پیگیری میشود.
خانی در پایان با قدردانی از همکاری مردم و دستگاههای اجرایی گفت: کاهش مصرف برق نیازمند مشارکت عمومی است و استمرار مدیریت مصرف در کنار توسعه ظرفیت نیروگاههای خورشیدی میتواند به پایداری شبکه برق شهرستان کمک کند.
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