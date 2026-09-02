به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه در دیدار با دینگ شوئه شیانگ معاون نخست وزیر چین در سخنانی اعلام کرد: دیدار (روز گذشته) با شی جین پینگ در بیشکک پرمحتوا و صمیمانه بود.

رئیس جمهور روسیه در این خصوص ادامه داد: مسکو شریک اصلی پکن در حوزه انرژی هسته‌ ای صلح‌آمیز است. سطح روابط مسکو و پکن بی‌ سابقه بوده است. روسیه بر تعمیق همکاری ها با چین در حوزه انرژی تاکید دارد.

ولادیمیر پوتین، سپس اضافه کرد: روابط روسیه و چین بر اساس اصول حمایت متقابل، به‌طور پویا در تمام زمینه‌ ها در حال توسعه است. پیش‌ بینی می‌ شود که بر اساس نتایج سال ۲۰۲۶ رکورد جدیدی در حجم مبادلات تجاری بین روسیه و چین ثبت شود.