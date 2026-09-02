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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۳

تاکید نتانیاهو بر ادامه اشغالگری در غزه

تاکید نتانیاهو بر ادامه اشغالگری در غزه

نخست وزیر رژیم صهیونیستی با اصرار بر اشغالگری این رژیم مدعی شد که نیروهای اسرائیلی در امتداد خط زرد فعلی باقی خواهند ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه با اصرار بر اشغالگری این رژیم مدعی شد که اسرائیل ۶۰٪ از نوار غزه را کنترل می‌کند و نیروهای اسرائیلی در امتداد خط زرد فعلی باقی خواهند ماند.

نتانیاهو در بازدید از یک پست نیروهای نظامی این رژیم در داخل غزه به همراه فرماندهان ارشد نظامی گفت: ما این منطقه را کنترل می‌کنیم. ما عقب‌نشینی نمی‌کنیم. ما در امتداد این خط می‌مانیم.

وی ادعا کرد: رئیس اطلاعات حماس روز گذشته دستگیر شده و ما مطمئناً اطلاعاتی به دست خواهیم آورد.

نتانیاهو افزود که اهداف اسرائیل همچنان خلع سلاح حماس و غیرنظامی کردن غزه است و گفت که هنوز کارهایی برای تکمیل وجود دارد.

کد مطلب 6935732

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