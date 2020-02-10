به گزارش خبرگزاری مهر به نقل گمرک ایران، به موجب این تفاهم‌نامه که به امضای خانم باقری پور مدیر کل دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران و فیاض رسول رئیس بین الملل گمرک پاکستان رسید، اطلاعات مربوط به همکاری‌های گمرکی و مبادلات تجاری دو کشور به صورت الکترونیکی مبادله خواهد شد که این امر علاوه بر تسریع و تسهیل تجارت و کاهش هزینه‌ها، امکان جعل اسناد و تخلفات و قاچاق کالا را از میان خواهد برد.

در این مراسم که تنی چند از مقامات گمرک پاکستان و دیپلمات‌های ارشد دو کشور حضور داشتند، مسئولان دو کشور بر لزوم تلاش طرفین برای گسترش روابط اقتصادی و افزایش تبادلات تجاری تأکید و اعلام کردند: با توجه به ظرفیت‌های موجود و علاقه‌مندی دو کشور به بسط همکاری‌های تجاری و اقتصادی، حجم مبادلات بازرگانی دو طرف می‌تواند بیشتر از میزان کنونی باشد.

بنابراین گزارش، پاکستان به تازگی به عضویت کنوانسیون تیر درآمده و فرصت‌های جدیدی برای افزایش همکاری‌های گمرکات دو کشور در حوزه حمل و نقل بین المللی و ترانزیت کالا فراهم شده است. اجرای پروژه تیر، ایجاد دروازه‌های مشترک گمرکی در مرزها، تبادل الکترونیکی اطلاعات و استفاده از ظرفیت‌های کریدور شمال- جنوب جهت کاهش هزینه تجارت و افزایش عملیات گمرکی در مرزهای دو کشور از دیگر محورهایی بود که در مراسم امضای تفاهم‌نامه تبادل الکترونیکی اطلاعات بین گمرکات ایران و پاکستان میان مسئولان دو کشور بحث و تبادل نظر شد.