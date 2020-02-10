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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۲۲:۰۵

در راستای فصل جدید همکاری های گمرکات دو کشور؛

تفاهم‌نامه تبادل الکترونیکی اطلاعات گمرک ایران و پاکستان امضا شد

تفاهم‌نامه تبادل الکترونیکی اطلاعات گمرک ایران و پاکستان امضا شد

تفاهم‌نامه تبادل الکترونیکی اطلاعات میان گمرکات ایران و پاکستان طی مراسمی در اسلام آباد امضا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل گمرک ایران، به موجب این تفاهم‌نامه که به امضای خانم باقری پور مدیر کل دفتر فن آوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران و فیاض رسول رئیس بین الملل گمرک پاکستان رسید، اطلاعات مربوط به همکاری‌های گمرکی و مبادلات تجاری دو کشور به صورت الکترونیکی مبادله خواهد شد که این امر علاوه بر تسریع و تسهیل تجارت و کاهش هزینه‌ها، امکان جعل اسناد و تخلفات و قاچاق کالا را از میان خواهد برد.

در این مراسم که تنی چند از مقامات گمرک پاکستان و دیپلمات‌های ارشد دو کشور حضور داشتند، مسئولان دو کشور بر لزوم تلاش طرفین برای گسترش روابط اقتصادی و افزایش تبادلات تجاری تأکید و اعلام کردند: با توجه به ظرفیت‌های موجود و علاقه‌مندی دو کشور به بسط همکاری‌های تجاری و اقتصادی، حجم مبادلات بازرگانی دو طرف می‌تواند بیشتر از میزان کنونی باشد.

بنابراین گزارش، پاکستان به تازگی به عضویت کنوانسیون تیر درآمده و فرصت‌های جدیدی برای افزایش همکاری‌های گمرکات دو کشور در حوزه حمل و نقل بین المللی و ترانزیت کالا فراهم شده است. اجرای پروژه تیر، ایجاد دروازه‌های مشترک گمرکی در مرزها، تبادل الکترونیکی اطلاعات و استفاده از ظرفیت‌های کریدور شمال- جنوب جهت کاهش هزینه تجارت و افزایش عملیات گمرکی در مرزهای دو کشور از دیگر محورهایی بود که در مراسم امضای تفاهم‌نامه تبادل الکترونیکی اطلاعات بین گمرکات ایران و پاکستان میان مسئولان دو کشور بحث و تبادل نظر شد.

کد مطلب 4850150

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