«معامله قرن» یک طرح ویرانگر است/ اقدامات یکجانبه ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، نیکولای ملادینوف، هماهنگ کننده صلح سازمان ملل در خاورمیانه طرح آمریکایی معامله قرن را یک طرح ویرانگر توصیف کرد.
وی تصریح کرد که این طرح موجب نابودی راه حل تشکیل دو کشور بین طرفین فلسطینی و اسرائیلی میشود.
ملادینوف، در سخنانی در جلسه شورای امنیت ضمن هشدار نسبت به تصمیم رژیم صهیونیستی برای الحاق بخشهایی از کرانه باختری به اراضی تحت سیطره خود و سیطره کامل بر قدس و کوچاندن ساکنان این شهر طبق معامله قرن، تاکید کرد که پس از رونمایی از معامله قرن، شاهد تشدید تنش و درگیریها در کرانه باختری، قدس و نوار غزه بودیم و در صورت ادامه این درگیریها اوضاع به مراتب پیچیدهتر خواهد شد.
این مسئول سازمان ملل تصریح کرد که این روند که موجب تعمیق اشغالگری شده و راه حل تشکیل دو کشور را به خطر میاندازد، باید متوقف شود.
وی گفت که اقدامات یکجانبه ترامپ و نتانیاهو هرگز به حل نزاع بین طرفین فلسطینی و اسرائیلی کمکی نمیکند.
ملادینوف بر اهمیت وجود اراده سیاسی بین طرفین فلسطینی و اسرائیلی برای بازگشت به میز مذاکرات سازش جهت تحقق صلح عادلانه تاکید کرد.
نظر شما