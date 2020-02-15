انقلاب اسلامی حکومت جهان اسلام را از خلافت به امامت بازگرداند

حجت الاسلام محمد قطبی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یکی از اتفاقات ناگوار در تاریخ اسلام که به جریان ولایت و هدایت مسلمین آسیب زد، حادثه سقیفه بود؛ در این حادثه، جریانی با عنوان خلافت شکل گرفت که تفاوت‌های ماهوی زیادی با مسیر امامت داشت.

وی افزود: در واقع جریان خلافت به وحی اتصال نداشته و در امتداد خط رسول الله (ص) و اهل‌بیت (ع) قرار ندارد. پرچمداری این جریان در طول تاریخ اسلام در اختیار کسانی بوده که اگر نگوییم در برابر مسیر امامت قرار داشتند، در کنار این مسیر حرکت می‌کردند.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با بیان اینکه آموزه‌های دینی و با توجه به تاکیدات پیامبر گرامی اسلام (ص) در واقع مسیر حق و حقیقت در مجرای امامت و نه در مجرای خلافت متبلور است، بیان داشت: انقلاب اسلامی شکل گرفت تا این مجرا را به جای خودش برگرداند، یعنی سرپرستی و حکمرانی در سرزمین‌های اسلامی را از مجرای خلافت برگردانده و در مسیر امامت قرار دهد که تجلی‌گاه و عینیت خارجی این موضوع در عصر حاضر بر اساس آموزه‌های دینی و دیدگاه‌های کلامی و فقهی، ولایت فقیه است؛ یعنی فقهایی که از سرچشمه مکتب رسول الله (ص) و اهل‌بیت (ع) سیراب شده‌اند و امروز باید سرپرستی جامعه را به عهده بگیرند.

جهت‌گیری‌های امام خمینی (ره) معطوف به جهان اسلام و با رویکرد تمدن‌سازی بود

حجت‌الاسلام قطبی اضافه کرد: با این نگاه می‌توان گفت انقلاب اسلامی شکل گرفت تا آن انحراف یا شکاف بزرگی را که در مجرای سرپرستی جامعه اسلامی اتفاق افتاد و خسارتی بزرگ به جهان اسلام وارد کرد، کاهش دهد و پرچم سرپرستی جامعه اسلامی را از مجرای خلافت به مجرای امامت برگرداند. در واقع جهت‌گیری‌های امام (ره) صرفاً معطوف به سرزمین جغرافیایی جمهوری اسلامی نبود، بلکه معطوف به جهان اسلام و حتی با رویکرد تمدن‌سازی، معطوف به سراسر عالم بود.

وی بیان داشت: امروز در چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی می‌توانیم شهادت دهیم که انقلاب در این مجرا به توفیقات بالا و بلندی دست یافته، کافی است جایگاه و نقش‌مندی شیعه در زمان حاضر را با چهل سال پیش مقایسه کنیم. قبل از انقلاب، شیعه نه حکومت داشت و نه اقتدار و قوت، ولی امروز تا همین جا، هم حکومت و هم قوت و اقتدار دارد.

جریان مقاومت تکیه‌گاه و پشتیبان بسیاری از اهل تسنن و شیعیان هستند

حجت الاسلام قطبی ابراز داشت: امروزه حتی جریان مقاومت در جهان اسلام به قدری رشد کرده است که امروز تکیه‌گاه و پشتیبان بسیاری از اهل تسنن، شیعیان و به ویژه حکومت شیعه جمهوری اسلامی هستند. عمق این تاثیر را ما درک نمی‌کنیم، ولی اتفاقاً دشمنانی مثل اسرائیل و آمریکا بهتر متوجه می‌شوند.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان با بیان اینکه ظهور حضرت حجت (عج) قله اقتدار جریان امامت است، گفت: هر چقدر مقدمات این جریان اقتدار را بیشتر فراهم کنیم، به این قله بیشتر نزدیک می‌شویم. انقلاب اسلامی صرفاً استمرار حرکت انبیا و اولیا نیست، بلکه مقدمه‌ای بر ظهور حضرت حجت (عج) است. تا این پرچم در مدار خودش قرار نگیرد، ظهور نمی‌تواند به معنای واقعی شکل بگیرد.

وی اضافه کرد: امروز تمام تلاش انقلاب اسلامی این است که هیمنه جهان اسلام در تشیع و سبک حکمرانی در امتداد امامت شکل بگیرد و این فرصتی به ما می‌دهد تا به خود ببالیم و خود نوعی توفیق به حساب می‌آید.