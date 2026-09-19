به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمود رجبی شامگاه شنبه در آیین آغاز سال تحصیلی جدید مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با تبریک سال تحصیلی به اساتید و دانش‌پژوهان و تجلیل از تلاش‌های کادر آموزشی و مدیریتی این مرکز، ورود به میدان علوم انسانی اسلامی را از تکالیف بنیادین برآمده از آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر افق‌های ترسیم‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب شهید خاطرنشان کرد: رسالت سنگینی بر دوش موسسه امام خمینی (ره) در این مسیر قرار گرفته و همه کسانی که وارد وادی علوم انسانی اسلامی می‌شوند باید نگاه خود را معطوف به تراز نظریه‌پردازی کنند چرا که سرنوشت کلان کشور در ساحت‌های فکری و مدیریتی به پیشرفت این علوم وابسته است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: حجم نیازها و پرسش‌های پیش روی نظام اسلامی به‌قدری زیاد است که حتی اگر نیروی انسانی مستعد حوزه ده‌ها و صدها برابر ظرفیت کنونی افزایش یابد، باز هم پاسخگویی به همه ابعاد این رشته‌ها با چالش همراه خواهد بود، زیرا جامعه نیازمند پژوهشگرانی است که افزون بر اجتهاد حوزوی، تسلطی عمیق و کارآمد بر مسائل روز علوم انسانی داشته باشند.

بار مسئولیت مؤسسه امام خمینی (ره) مضاعف و سنگین است

آیت الله رجبی با گرامیداشت بنیان‌گذاری‌های علامه مصباح یزدی و اشاره به مطالبات رهبر شهید در آیین افتتاح این موسسه بیان کرد: جایگاه تثبیت‌شده این مجموعه و شناختی که ارکان مختلف کشور از بنیه علمی آن دارند وظیفه اساتید و دانش‌پژوهان را بسیار خطیرتر از دیگر نهادها کرده و تحقق این انتظارات جز با تلاشی جهادی، صبری بالا و کاری سرشار از اخلاص میسر نمی‌شود.

وی حفظ و اعتلای هویت حوزوی را نخستین بند از مأموریت‌های ابلاغی به شمار آورد و افزود: در هر دو بعد شناختی و معنوی باید طراحی و اهتمام ویژه‌ای از سوی متولیان صورت گیرد تا خصلت‌هایی نظیر تحقیق عمیق، روحیه نقادی و پرسشگری علمی، حفظ سنن اصیل حوزه‌ها، خردورزی مستمر و ارائه نوآوری‌های مجتهدانه در متن درس و بحث طلاب نهادینه شود.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه پیوند میان فقاهت و معنویت را شاخصه ضروری ورود به این عرصه خواند و اظهار داشت: حضور در گستره دانش‌های انسانی باید توأم با انقطاع از جاذبه‌های دنیوی، توسل مستمر به اهل‌بیت (ع)، تضرع به درگاه الهی و تقویت انگیزه دفاع از دستاوردهای اسلام و آرمان‌های بلند انقلاب تجلی یابد.

وی ادامه داد: الگوی علمی ما علمایی هستند که همواره بیانات و رهنمودهای ولایت را محور اقدامات خویش قرار دادند و در راه صیانت از معارف دینی و سیاسی اسلام، سختی‌ها را به جان خریدند و هرگز اجازه ندادند موانع ظاهری و کمبودها جلوی پیشرفت وظیفه را بگیرد.

رئیس مؤسسه امام خمینی (ره) توجه دقیق به نظام اولویت‌ها و مسائل عینی جامعه را راهبرد اصلی پژوهش قلمداد کرد و یادآور شد: باید همچون بزرگان اندیشه دینی مسائل واقعی زمانه را رصد کرد و برای پاسخگویی به مطالبات بر زمین مانده به میدان آمد و نباید برای ادای تکلیف معطل فراهم شدن همه شرایط ماند، بلکه با عزم راسخ باید در برابر چالش‌ها ایستادگی نمود.

وی نظم فردی و تشکیلاتی را پایه دستیابی به جهش علمی دانست و تصریح کرد: دانش‌پژوهان محترم باید برای یکایک ساعات شبانه‌روز خویش برنامه‌ریزی جامع و هدفمندی تنظیم کنند و در بازه‌های مشخص هفتگی، ماهانه یا سالانه میزان انطباق و پیشرفت خود با این برنامه‌ها را زیر ذره‌بین ارزیابی قرار دهند.

آیت الله رجبی در بخش پایانی سخنان خود اخلاص در نیت و عمل را رمز گشایش و برکت در این راه طولانی برشمرد و خاطرنشان کرد: اگر کارها تنها برای جلب رضای پروردگار پیگیری شود، عنایت ائمه اطهار (ع) شامل حال خواهد شد و هیچ سد و عائقه‌ای توان متوقف ساختن اراده اهل دانش را نخواهد داشت.