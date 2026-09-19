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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵

حضور پویش«همکلاسی»به یاد دانش آموزان شهید میناب در همدان

حضور پویش«همکلاسی»به یاد دانش آموزان شهید میناب در همدان

همدان- پویش«همکلاسی» عصر شنبه با حضور پرشور مردم همدان به یاد شهدای میناب در همدان برگزار شد.

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کد مطلب 6952031

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