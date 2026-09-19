https://mehrnews.com/x3d6vc ۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵ کد مطلب 6952031 استانها همدان استانها همدان ۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵ حضور پویش«همکلاسی»به یاد دانش آموزان شهید میناب در همدان همدان- پویش«همکلاسی» عصر شنبه با حضور پرشور مردم همدان به یاد شهدای میناب در همدان برگزار شد. دریافت 12 MB کد مطلب 6952031 کپی شد مطالب مرتبط کاروان پویش ملی همکلاسی در همدان کاروان پویش ملی همکلاسی در رشت تصاویری از کاروان پویش ملی «همکلاسی» در رشت کاروان «همکلاسی» چهارشنبه به رشت میرسد پیشنهاد سمنان برای جبران شکاف آموزشی؛ «کمکیارانه تحصیل» اختصاص یابد برچسبها میناب همدان شهدای دانش آموز شهدای میناب
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