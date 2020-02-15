کنفرانس بازاریابی فیس بوک از بیم کرونا لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فیس بوک روز گذشته اعلام کرد به دلیل شیوع ویروس کرونا اجلاس جهانی بازاریابی خود را لغو کرد. قرار بود این اجلاس ماه آینده میلادی در سانفراسیسکو برگزار شود.

سخنگوی این شرکت گفت: با توجه به خطر بهداشتی مربوط به ویروس کرونا، ما برای احتیاط اجلاس جهانی بازاریابی خود را لغو کرده ایم.

این رویداد قرار بود از ۹ تا۱۲ مارس برگزار شود و پیش بینی می شد بیش از ۴ هزار نفر در آن شرکت کنند.

این درحالی است که شیوع ویروس کرونا سبب شد شرکتهای فناوری از شرکت در کنگره جهانی موبایل انصراف دهند و در نتیجه این رویداد جهانی نیز لغو شد.

شرکت های بزرگ از جمله فیس بوک، آمازون، ال جی ، سیسکو سیستمز از حضور در کنگره جهانی اجتناب کردند.