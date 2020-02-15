اولین جشنواره رسانه ای ابوذر مازندران برگزار شد/ ارسال ۷۰۰ اثر

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جشنواره رسانه‌ای ابوذر مازندران به همت سازمان بسیج رسانه استان مازندران در چالوس پیش ازظهر شنبه برگزار شد.

سرهنگ داغمه چی فرمانده سپاه چالوس در این جشنواره اطلاع رسانی به موقع را از جمله وظایف رسانه بیان کرد و گف: رسانه باید فضای جامعه را فضای مهربانی و برادری کند و از دشمن غافل نشود و مردم نسبت به شناخت استکبار مطلع کند.

عبدالمهدی حق شناس مسئول بسیج رسانه مازندران با بیان اینکه جبهه غرب تهاجم خود را شتاب بشخیده است، به اهمیت فضای مجازی و رسانه‌ای اشاره کرد و گفت: باید قدردان باشیم که خط مقدم جبهه رسانه‌ای برعده ما است.

وی افزود: جشنواره رسانه‌هایی مانند ابوذر صرفاً جشنواره رقابتی نیست بلکه مانور روزنامه نگاران و رسانه‌های انقلابی است و حضور حداکثری رسانه‌ها در این جشنواره نشان از دلبستگی آنان به انقلاب دارد.

حق شناس یادآور شد: اولین جشنواره ابوذر مازندران از مردادماه سال جاری با فراخوان آثار شروع کرد و بیش از ۷۳۷ اثر به دبیرخانه ارسال شد.

مسئول بسیج رسانه مازندران با اشاره به دو مرحله داوری آثار برای این جشنواره اظهار داشت: از نفرات برگزیده در این جشنواره تقدیر می‌شود.