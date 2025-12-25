به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه دهمین جشنواره رسانه ابوذر استان خوزستان عصر امروز پنج با حضور خبرنگاران، عکاسان، مدیران مسئول و فعالان رسانه و فضای مجازی برگزار شد.
در این مراسم، سرهنگ پاسدار سجاد بهمئی مسئول بسیج رسانه استان خوزستان با اشاره به اهمیت این جشنواره گفت: جشنواره رسانه ابوذر تنها یک رقابت رسانهای نیست، بلکه محفلی برای گردهمایی اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی در راستای روایت حقیقت و پاسداشت آرمانهای انقلاب اسلامی است.
وی افزود: امسال با استقبال اهالی رسانه، بیش از ۹۲۳ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از داوری، ۳۹ نفر به عنوان برگزیده معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند. همچنین آثار برگزیده استان به جشنواره ملی رسانه ابوذر معرفی خواهند شد.
سرهنگ بهمئی در ادامه با اشاره به بخشهای آموزشی جشنواره گفت: برگزاری دورههای خبرنگاری و هوش مصنوعی با حضور اساتید برجسته کشور، نشاندهنده نگاه نوین جشنواره به توانمندسازی فعالان رسانهای است.
در بخش روابط عمومی نیز آثار چندرسانهای دستگاههای اجرایی مورد داوری قرار گرفت و در نهایت هفت روابط عمومی برتر از نهادها و شرکتهای استان تقدیر شدند.
