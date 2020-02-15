دوره تربیت داور تجوید قرآن کریم در رشت برگزار می شود

حجت الاسلام محمد پور شعبانعلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری دوره تربیت داور تجوید قرآن کریم در رشت، گفت: این دوره ۱۴ و ۱۵ اسفندماه امسال برگزار می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تقویت زیرساخت‌های قرآنی استان گیلان در دستور کار این اداره قرار گرفته است، افزود: در همین راستا و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های بالقوه قرآنی استان دوره تربیت داور تجوید برگزار می‌شود.

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه ۲۷ نفر از قاریان و اساتید قرآنی پس از شرکت در آزمون کتبی و شفاهی و اخذ امتیازات لازم در این دوره شرکت خواهند کرد، گفت: استاد «سید محسن موسوی بلده» مدرس این دوره است.

وی ادامه داد: قبول شدگان در آزمون نهایی این دوره گواهینامه داوری تجوید قرآن کریم دریافت خواهند کرد.