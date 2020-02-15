باید جوانان را برای تحصیل در دانشگاه فنی و حرفه ای تشویق کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فنی و حرفه ای، ابراهیم صالحی عمران گفت: دفتر بودجه ای دانشگاه فنی و حرفه ای بعد از انتزاع از آموزش و پرورش کماکان در دفتر بخشی آموزش های عمومی سازمان برنامه و بودجه قرار داشت و مبانی محاسباتی و تنظیم بودجه این دانشگاه بر مبنای دانش آموزی محاسبه می شد، لذا این موضوع با رئیس سازمان برنامه و بودجه طرح مسئله شد و کارگروه های مشترکی برای ساماندهی این امر در طرفین شکل گرفت و با حضور وی در اجلاس روسا و طرح مجدد موضوع با دستور مستقیم دکتر نوبخت، دانشگاه فنی و حرفه ای در دفتر بخشی آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت.

وی افزود: با الحاق دانشگاه فنی و حرفه ای به دفتر بخشی آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه، شاخص های تنظیم هزینه ای آن از جمله سرانه یارانه غذایی و تغذیه دانشجویی، رفاهی، ورزشی و ... با دفتر قبلی متفاوت بوده و با مبانی جدید سنجیده خواهد شد و فرصتی برای کشور خواهد بود که یک بار دیگر به طور جدی تر به آموزش های عالی فنی و حرفه ای توجه شود و لذا باید جوانان را تشویق کنیم در دانشکده ها و آموزشکده های فنی و حرفه ای مشغول به تحصیل شده و مهارت و حرفه های مورد نیاز برای ورود به مشاغل را پیدا کنند و از این طریق نیاز توسعه ای کشور هموار تر گردد.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای با عنوان این که با تغییر دفتر بخشی و دستور رییس سازمان برنامه و بودجه در جهت تخصیص های بودجه ای دانشگاه فنی و حرفه ای مشابه با سایر دانشگاه ها، موج انگیزشی بالا و روحیه ای خوبی در بین کارکنان دانشگاه فنی و حرفه ای ایجاد کرده و انتظار چندین ساله همکاران محقق شده است خاطر نشان کرد: امیدوارم با روند پیش رو، کارکنان دانشگاه فنی و حرفه ای با تلاش مضاعف و سخت کوشی کمک کنند تا آموزش عالی فنی و حرفه ای به اهداف و مأموریت های بزرگ خود جامه عمل بپوشاند.

وی گفت: اعتقاد دارم اگر سرمایه گذاری مطلوبی بر آموزش های عالی فنی و حرفه ای صورت پذیرد قطعاً آموزش های کیفی را به همراه خواهد داشت و آموزش های کیفی مهارتی حتماً منجر به اشتغال می شود و وقتی مهارتی به طور دقیق به افراد منتقل شود راه ورود به بازار کار را تسریع می کند و در صورتی که جمعیت فعال در عرصه های اشتغال چشمگیر باشد، رشد اقتصادی، رشد تولید نا خالص ملی و رونق تولید را بهمراه خواهد داشت.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای افزود: لذا بنده به نمایندگی از خانواده بزرگ دانشگاه فنی و حرفه ای، از نگاه ویژه دولت بالاخص مدیران سازمان برنامه و بودجه و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به آموزش های فنی و حرفه ای تشکر و قدردانی می کنم و اطمینان دارم اعتماد مدیران و مسوولین ارشد کشور به دانشگاه فنی و حرفه ای با وجود پتانسیل کاری بالای کارکنان و دانشجویان این مجموعه، فرصت مناسبی برای حل معضل اشتغال و کارآفرینی در بین جوانان فراهم می آورد.