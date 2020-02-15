پایان تصویربرداری سریال «کتونی زرنگی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، پس از گذشت ۵ ماه از آغاز تولید سریال تلویزیونی «کتونی زرنگی» به کارگردانی علی ملاقلی پور و تهیه کنندگی محمدرضا شفاه، تصویربرداری این سریال شب گذشته جمعه ۲۵ بهمن در لوکیشن اصلی این سریال در منطقه امین‌حضور تهران به اتمام رسید.

این سریال از ۲۵ شهریور ماه در تهران جلوی دوربین رفت و طی پاییز و زمستان در لوکیشن های متعدد و شهرهای مختلف تولیدش ادامه یافت. علی رغم تعویق پخش این سریال از سوی مدیران رسانه ملی، تولید مراحل فنی آن طی می شود تا به طور کامل آماده نمایش باشد.

هدایت هاشمی، افسانه چهره‌آزاد، ملیکا شریفی نیا، علی سلیمانی، جواد پورزند، شاپور کلهر، با معرفی زوج علیرضا جعفری و مصطفی ساسانی، با حضور محمود جعفری و امیرحسین صدیق، با هنرمندی برزو ارجمند و سحر ولدبیگی و بازیگران خردسال رادمهر رزمجوی و عماد شعبانی در «کتونی زرنگی» ایفای نقش می کنند.

در خلاصه داستان این کمدی اجتماعی‌ آمده است: «آقام همیشه میگه زِرنگ ته چاهه … ولی نمی‌دونه اگه من ته چاهم باشم، کفترِ چاهی‌ام، بالاخره می‌پرم!»

عوامل سریال «کتونی زرنگی» عبارتند از؛ کارگردان: علی ملاقلی پور، تهیه کننده: محمدرضا شفاه، نویسندگان: محسن ملکی، حسین حقیقی، مجری طرح: محمدجواد موحد، مدیر تصویربرداری: هادی شلالوند، تدوین: سیاوش کردجان، علی گورانی، مدیر صدابرداری: شهرام متولی باشی، طراح چهره پردازی: محسن دارسنج، طراح صحنه: محسن غلامی، طراح لباس: سمانه حسینی، طراحی و ترکیب صدا: رامین ابوالصدق، آهنگساز: فواد سمیعی، جلوه های ویژه رایانه ای: حسن نجفی، تصحیح رنگ: احسان واثقی، مدیر تولید: مهرداد مهرپویان، دستیار اول کارگردان: محمدرضا اصلی، منشی صحنه: ماهگل کرامتی، مدیر برنامه ریزی: سعید نقدزاده، مدیر تدارکات: حسین کاشف، عکاس و تصویربردار پشت صحنه: حمید ضرابی، مدیر رسانه ای: هادی فیروزمندی، تولید شده در باشگاه فیلم سوره، محصول گروه فیلم و سریال شبکه سه.