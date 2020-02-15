به گزارش خبرگزاری مهر، سرای اهل قلم میزبان نقد و بررسی کتاب «عواطف و فرهنگ ایرانی» است. این نشست یکشنبه ۲۷ بهمن ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار می‌شود. ابراهیم موسی‌پور، فرح ترکمان و محمدسعید ذکایی در این نشست حضور دارند و درباره این کتاب سخن می‌گویند.

کتاب «عواطف در جامعه و فرهنگ ایرانی» به قلم جمعی از نویسندگان، با گردآوری و ویراستاری محمدسعید ذکایی از سوی نشر آگاه منتشر شده است.

این‌کتاب یک مجموعه‌ مقاله در زمینه جامعه‌شناسی ایران است که گردآورنده و ویراستار آن می‌گویند، این کتاب تلاشی برای ایجاد حساسیت و بازشناسی تجربی قالب‌بندی و منطق اجتماعی و فرهنگی عاطفه‌ورزی در سویه‌هایی از متن جامعه ایران است. فصل‌ها یا مقالات این‌ کتاب با تحلیل برش‌هایی از ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی و نهادین عواطف در متن‌های تاریخی و معاصر زندگی روزمره مردم ایران، سازوکار پیوند آن‌ها با قدرت، ساختار و تعاملات در میدان‌های مختلف زیستی ترسیم می‌کند.



سرای اهل قلم در خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک ۲ واقع شده است.