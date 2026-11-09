به گزارش خبرنگار مهر، دادخدا سالاری، عصر دوشنبه در نشست تخصصی با فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان گفت: ما کرمانی‌ها باید زودتر و بهتر از دیگران مکتب شهید سلیمانی را اجرایی کنیم؛ چرا که از نگاه حاج قاسم، جمهوری اسلامی حرم است و صیانت از این حرم وظیفه سنگینی است.

وی با اشاره به تحمیل جنگ تمام‌عیار در عرصه‌های مختلف زمینی، هوایی، دریایی، اقتصادی و فضای مجازی از سوی دشمنان افزود: دشمن از تمامی ابزارها، حیات روانی جنگ، تهاجم ترکیبی برای ضربه زدن به نظام استفاده کرده است، اما مقاومت و مجاهدت نیروهای مسلح و خدمت‌رسانی به مردم این توطئه‌ها را خنثی کرده است.

سالاری، از اجرای «طرح شهید سلیمانی» در دستگاه قضایی استان با هدف کاهش اطاله دادرسی و رفع دغدغه‌های مردم خبر داد و افزود: به نیت و به افتخار سردار دل‌ها، طرح مختومه‌سازی پرونده‌های معوق و آزادی زندانیان به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است و در همین راستا، برنامه‌ریزی شده است تا به یاد حاج قاسم، بخشی از پرونده های مانده در دادگاه‌ها و همچنین تعداد قابل توجهی از زندانیان واجد شرایط با کمک پیشکسوتان و ظرفیت‌های مردمی سپاه آزاد و تعیین تکلیف شوند.

دستگاه قضایی پیشتاز در حمایت از تولید و امیدآفرینی است

در ادامه این نشست، فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان ضمن تبریک انتصاب دادخدا سالاری به عنوان رئیس‌کل دادگستری استان، بر نقش بی‌بدیل و اثرگذار دستگاه قضا در ایجاد آرامش اجتماعی و عدالت‌گستری تأکید کرد.

سردار محمدعلی نظری، با اشاره به چالش‌ها و فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی دشمن گفت: امروز کار دستگاه قضایی و مدیران به مراتب حساس‌تر و خطیرتر است و رویکرد میدانی و مردمی رئیس‌کل دادگستری در رسیدگی به مشکلات مردم و سرکشی به واحدهای تولیدی، نویدبخش حل بسیاری از مشکلات صنعتگران و کارآفرینان استان است.

وی همچنین با اشاره به در پیش بودن هفته بسیج و هفتمین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی تصریح کرد: استان کرمان پایتخت مقاومت جهان اسلام است و اجرای طرح‌های مشترک نظیر «هر مسجد، یک حقوقدان» و جریان‌سازی در هفته مقاومت، پاسخی قاطع به توطئه‌ها و اقدامات کور دشمنان خواهد بود.

سپاه و دستگاه قضایی بازوان قدرتمند نظام در صیانت از حقوق مردم

حجت‌الاسلام والمسلمین عرب‌پور، مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه ثارالله استان کرمان نیز در این دیدار، تعامل و هم‌افزایی میان سپاه و دستگاه قضایی را مایه قوت قلب مردم و تحقق عدالت اجتماعی دانست و بر آمادگی کامل نهادهای انقلابی برای کمک به دستگاه قضایی در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی تأکید کرد.