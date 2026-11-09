به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون رویترز، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا امروز دوشنبه در جریان نشست وزرای امور خارجه گروه- ۷ در پاریس با همتای فرانسوی خود درباره اوضاع غرب آسیا و تلاش‌ ها برای حل و فصل مسالمت‌ آمیز تنش ها در اوکراین گفتگو کرد.

در خبری مرتبط و به نقل از وبگاه وزارت خارجه آمریکا، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور در جریان این نشست در فرانسه، با یوهان وادفولوزیر امور خارجه آلمان، دیدار کرد.

این دو مقام درباره به اصطلاح تلاش‌ های دوجانبه برای تضمین آزادی کشتیرانی، تقویت همکاری‌ های صنایع نظامی و تعمیق روابط تجاری گفتگو کردند.