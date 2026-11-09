محمدرضا توسلی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خسارات ناشی از بارندگی‌های اخیر در این شهرستان اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی از دهیاران، بارش باران موجب بروز خساراتی به واحدهای مسکونی، دامداری‌ها، انبارها، باغ‌ها و اراضی کشاورزی تعدادی از روستاهای شهرستان شده است.

وی افزود: در روستای تجره چهار واحد مسکونی، یک واحد دامداری و دو باغ از ناحیه دیوارها آسیب دیده‌اند و همچنین معابر این روستا دچار آب‌گرفتگی شده است.

فرماندار خوانسار ادامه داد: در روستای مهرآباد آب‌گرفتگی معابر گزارش شده و در روستای رحمت‌آباد نیز سه واحد مسکونی و یک واحد انبار آسیب دیده و معابر با آب‌گرفتگی مواجه شده‌اند.

توسلی با اشاره به خسارات روستاهای دیگر شهرستان تصریح کرد: در روستای سنگ‌سفید شش واحد مسکونی و یک واحد انبار، در روستای قودجان سه زمین زراعی و در روستای تیدجان ۱۵ زمین زراعی دچار آسیب شده‌اند. همچنین در روستای تیدجان آب‌گرفتگی معابر نیز گزارش شده است.

وی اضافه کرد: در روستای حاجی‌آباد سه واحد مسکونی از ناحیه دیوارها و در روستای خم‌پیچ نیز سه واحد مسکونی از همین ناحیه آسیب دیده‌اند. همچنین آب‌گرفتگی معابر در روستای کهرت و خسارت به یک واحد دامداری در روستای قلعه بابامحمد گزارش شده است.

فرماندار خوانسار در ادامه به خسارات واردشده به تجهیزات شبکه برق در اثر وقوع صاعقه اشاره کرد و گفت: در این حادثه یک مجموعه قطع‌کننده فیوزی فشار قوی به ارزش ۳۴۰ میلیون ریال، سه مجموعه برق‌گیر فشار قوی به ارزش مجموع ۸۲۰ میلیون ریال، چهار دستگاه کنتور سه‌فاز به ارزش مجموع ۹۲۰ میلیون ریال و یک دستگاه کنتور تک‌فاز به ارزش ۱۸۰ میلیون ریال دچار خسارت شده‌اند.

وی مجموع خسارات وارده به تجهیزات شبکه برق را دو میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال اعلام کرد.

توسلی همچنین با اشاره به خسارات وارده به بخش آموزش شهرستان خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش‌های اعلام‌شده، میزان خسارت واردشده به مدارس خوانسار نیز چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.