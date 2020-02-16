منطقه را از حضور آمریکا پاکسازی می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی بعدازظهر یکشنبه در آئین اربعین سردار شهید والامقام حاج قاسم سلیمانی در جمع مردم عزادار حاضر در مصلی امام علی (ع) کرمان ضمن تسلیت شهادت و اربعین سیدالشهدای شهدای مدافع حرم اظهار کرد: عروج روح بلند او را که با ارواح مطهر شهیدان کربلا و روح نبی مکرم اسلام (ص) و آسمانی شدنش را مبارک‌باد می‌گویم و به روح بلند ملکوتی او و هم رزمانش درود می‌فرستم.

وی با اشاره به چهلمین روز شهادت این سردار سرافراز سپاه اسلام، خاطرنشان کرد: شهادت او قیامتی برپا کرد و با اراده پروردگار دل‌ها متوجه او شد و او متوجه به وجه الله شد؛ شهید به وجه الله نظر می‌کند.

رئیسی با اشاره به اینکه همه چیز جز وجه الله نابود شدنی است، افزود: سردار سلیمانی شهید و کریم زندگی کرد تا به شهادت رسید، کرامت انسان را دارای یک روحیه و ظرفیتی می‌کند که فقط به خدا می‌اندیشد و فقط در زندگی برای او رضایت خدا مطرح و محورش در زندگی خدا است. تمام جوارحش به خدا می‌اندیشد و می‌خواهد در مسیر خداوند متعال هر آنچه دارد حتی جانش را تقدیم کند. انسان که به این مقام رسید فقط خدا را می بیند، کریم به کسی نمی‌گویند که فقط اهل بخشش باشد بلکه فردی است هر چه دارد برای خدا قرار می‌دهد.

وی اخلاص، برای خدا اندیشه و عمل کردن را از مهم‌ترین ویژگی‌های مکتب سردار سلیمانی دانست و گفت: رمز ماندگاری راه شهید سردار سلیمانی و متوجه شدن دل‌ها به او، اخلاصش است.

رئیسی اخلاص و دل‌دادگی به خدا را اولین ویژگی شهید حاج قاسم برشمرد و گفت: کسی که با خدا باشد، خداوند متعال هم با اوست و قلب‌ها در دست خدا است. به‌دلیل اینکه او متوجه خدا شد و خدا هم دل‌ها را متوجه او کرد؛ این اولین نکته در باب مکتب حاج قاسم است.

وصیت نامه سردار سلیمانی ولایت نامه است

وی دومین نکته در این مکتب را ولایتمداری سردار سلیمانی دانست و افزود: اگر وصیت نامه او هم نمی بود، شما که مشی و سلوک او را دیده بودید، می‌گفتید او یک ولایتمدار واقعی است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه انسان ولایتمدار با ولایت شعار فرق می‌کند، گفت: ممکن است ولایتمداری بر زبان بسیاری از افراد جاری شود اما وقتی سخن از «ولی» است جای چون و چرا وجود ندارد.

وی با اشاره به وصیت نامه سردار سلیمانی، گفت: وصیت نامه این سردار سر افراز جهان اسلام از اول تا آخر ولایت نامه است. همگان بدانید که عزت شما در تبعیت از ولی فقیه است؛ سخن سردار سلیمانی، پیام و کلامش هم همین نکته است و این در حالی است که حاج قاسم در عرصه ولایتمداری سر از پا نمی‌شناخت.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه سردار سلیمانی سعادت را در آنچه ولی می‌خواست و صلاح می‌دانست، می‌دید، گفت: ولایتمداری شهید بزرگوار حاج قاسم در زمان امام نسبت به امام خمینی (ره) و در زمان جانشین به حق امام نسبت به مقام عظمای ولایت بود.

رئیسی عنوان کرد: سردار سلیمانی و مکتب او مردم باوری را به ما می‌آموزد؛ او مردم را باور داشت. در عالم، سیاست مداران دم از مردم داری می‌زنند و دکان داری می‌کنند، اما در حقیقت مردم را باور ندارند.

وی با اشاره به تبعیت سردار سلیمانی از امام راحل و مقام معظم رهبری، گفت: حاج قاسم نظر مردم را تشریفاتی نمی‌دانست و در حقیقت مردم باور بود و نسبت به مردم متواضع و فروتن بود و همواره به آنها توجه می‌کرد.

رئیسی عنوان کرد: سردار سلیمانی به مردم و مظلومان عالم عشق می‌ورزید؛ به لبنانی‌ها، افغانی‌ها، پاکستانی‌ها، یمنی‌ها و… عشق می‌ورزید و به مظلومان عالم می‌اندیشید و توجه داشت.

وی از جمله ویژگی‌های مکتب سردار سلیمانی را عقلانیت دانست و گفت: برخی فکر می‌کنند انقلابی بودن به معنای کارهای زود گذر و احساسی است؛ در صورتی که در دورن اندیشه انقلابی عقلانیت، بصیرت، دوراندیشی و عقل حسابگر قرار دارد و انقلابی بودن و نگاه انقلابی داشتن بسیار اهمیت دارد.

رئیسی عنوان کرد: شهید سردار سلیمانی به خوبی دشمن، آمریکا و رژیم صهیونیستی را و زبان آن‌ها را می‌شناخت و می‌دانست زبان آن‌ها زبان زور است و تنها راه در برابر آن‌ها قدرت نشان دادن و اقتدار است.

شخصیت سردار سلیمانی نباید تحریف شود

وی با تاکید بر اینکه شخصیت سردار سلیمانی و امام بزرگوار ما نباید تحریف شود، افزود: جوانان ما مواضع حاج قاسم را دیده اند و حرفایش را شنیده اند، با سلوک او آشنا هستند. بچه‌های ثارالله کرمان به خوبی مواضع او را می‌شناسند و اگر او کار دیپلماسی در انجام ماموریت‌هایش کرده است در راستای تقویت مقاومت است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه راهبرد حاج قاسم راهبرد مقاومت است، افزود: کار دیپلماسی و ارتباطات او در راستای تقویت مقاومت و ایستادگی فعال بوده است.

وی گفت: هرگز روحیه تسلیم و کوتاه آمدن در قاموس حاج قاسم راه نداشته و در مکتب او راه ندارد. هرگز روحیه تسلیم و کوتاه آمدن در برابر دشمن در قاموس حاج قاسم راه نداشته و در مکتب او را ندارد.

رئیسی گفت: سردار سلیمانی یک انقلابی بود که انقلاب را با همه وجودش دوست می‌داشت. او به انقلاب می‌اندیشید به توسعه پیام‌های انقلاب اسلامی می‌اندیشید و تلاش می‌کرد که از همه تهدیدها در اطراف ما فرصت و قدرت بسازد. او در لبنان، افغانستان و همه کشورهای اطرافمان قدرت ساخت.

وی ادامه داد: یک حزب الله تشکیل شد. دشمن آرام نداشت، اما سردار سلیمانی در همه کشورها یمن، لبنان، افغانستان و… حزب الله ایجاد کرد. به دست افغانی‌ها افغانستان را قدرتمند کرد و به دست یمنی‌ها از یمن قدرتی برای حفظ یمن و تمامیت یمن و ایستادگی در برابر دشمنان مردم مسلمان یمن ساخت.

وی گفت: سردار سلیمانی تهدیدها را تبدیل به فرصت و نیروهای آماده مستعد را تبدیل به قدرت کرد و او یک استراتژیست به معنای واقعی کلمه بود. زبان دیپلماسی که زبان کوتاه آمدن نیست؛ زبان قدرتمند از موضع اقتدار و از موضع نظامی است که در فقط کرمانش ۶ هزار و ۵۰۰ شهید به خون خفته و ۱۹ هزار جانباز داریم؛ اینها برای استان و کشور قدرت و اقتدار ساخته است.

منطقه را از حضور آمریکایی‌ها پاکسازی می‌کنیم

وی گفت: این قدرت شدن نظام جمهوری اسلامی امروز در عالم سخن و پیام دارد به این مضمون که منطقه باید بدون حضور آمریکایی‌ها زندگی کند و ما به برکت خون حاج قاسم منطقه را از حضور آمریکایی پاکسازی خواهیم کرد.

وی گفت: روزی که شهید بهشتی به شهادت رسید خیلی‌ها نگران بودند و حزب اللهی‌ها در رنج بودند؛ اما هیچ خونی مثل خون شهید بهشتی توان برملا کردن چهره منافقین و در هم پیچیدن طومار نفاق و جریان بنی صدر را نداشت.

رئیسی با اشاره به اینکه خون شهید سلیمانی قیامتی برپا کرده است، گفت: آئین تشییع سردار سلیمانی قله و یوم اللهی رقم زد که دل‌ها را بهم نزدیک تر کرد و این دل‌ها با تمام وجود به آمریکا و سیاست‌هایش نفرت می‌ورزند و مردم بیش از هر زمان نسبت به آمریکا خشم دارند.

رئیس قوه قضائیه عنوان کرد: پیام مقاومت ملت ایران مخابره شد و امروز آمریکا و اروپا فهمیدند که اگر در منطقه خطایی بکنند باید دست به سر و سر به زیر تسلیم نیروهای ایران شوند که از این حرکت جلوه‌هایی در خلیج فارس مشاهده کردید که نسبت به آمریکایی‌ها چگونه آنها را دست به سر و سر به زیر تسلیم دیدید و این وضعیت در انتظار همه کسانی است که چشم به ایران دارند.

وی گفت: حضور مردم و حرکت‌های افتخارآمیز نیروهای مسلح و سپاه در زدن و کوبیدن پایگاه آمریکا این قدرت را برای ایران ایجاد کرده است. امروز بیش از هر زمانی مردم به پاکی و طهارت این نظام و ارزش‌های الهی که حاج قاسم و شهدا بر آن پافشاری کردند، اعتقاد دارند و امیدوار به کارآمدی نظام هستند.

هاضمه انقلاب فساد نمی‌پذیرد

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه امروز بیش از هر زمانی در منطقه و کشور این ارزش‌ها رونق، بازار، طرفدار و ارادتمند دارد، گفت: اگر مردم در گوشه و کنار آهنگی از فساد، کجی و انحراف می‌شوند بدانند که هاضمه انقلاب فساد نمی‌پذیرد و دست قدرتمند ملت به تبعیت از مقتدای بصیرت آفرینمان اجازه نخواهد داد در هیچ گوشه‌ای از نظام فساد لانه کند.

وی گفت: امروز پرچم مقاومت در دست مقتدای بصیرت آفرین ماست و ما سربازان ولایتیم و امیدواریم به گونه‌ای عمل کنیم که مورد رضای روح مطهر حاج قاسم است.

رئیسی با اشاره به اینکه امروز قدرت به وجود آمده در نتیجه حرکت نیروهای مسلح و حضور آگاهانه مردم در صحنه رقم خورده است، افزود: در سایه این قدرت الهی برای همه مدیران و مسئولان زمینه برا ی اقدامات اساسی و اصلاح امور جامعه و مردم فراهم است. این اقتدار به برکت اخلاص شهدای عالیقدر ما ایجاد شده است و این قدرت عظیم به برکت حضور مردم در تشییع حاج قاسم و تلاش نیروهای مسلح ایجاد شده است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب فرموده اند «راهکار حل مشکلات در درون کشور وجود دارد»، عنوان کرد: بسیاری از مشکلات راهکارش در دستان توانای ملت بزرگ ایران و جوانان برومند این کشور است. آنهایی که رفع مشکل را در دستان بیگانگان و اخم و لبخندهای دیگران می‌دانند سخت در خطا هستند.

رئیسی عنوان کرد: در سایه این قدرت به وجود آمده تمام مشکلات و گره‌ها به برکت خون مطهر حاج قاسم گشوده خواهد شد. ما به بزرگمان، به عزیز دلمان، به ولی فقیه زمانمان به امام و مقتدایمان عرض می‌کنیم هم سخنان شما و هم وصیت نامه سردار سپاه اسلام را شنیدیم.

وی ادامه داد: فرازهای بلند وصیت نامه برای همه ماست ما همه مخاطبیم، خطاب به ملت ایران خطاب به نخبگان خطاب با سیاسیون علما و مسئولان و حاج قاسم سلیمانی به همه وصیت کرد.

رئیس قوه قضائیه عنوان کرد: او از ما میثاق با خون مطهرش و عمل به وصایا را می‌خواهد. امروز مسئولان، دست اندرکاران و همه کسانی که خدمت می‌کنند بدانند تلاش و مجاهدت برای خدا و شکر گزاری به درگاه خداست. امروز همه ما بدانیم که مهمترین شکر این نعمت رفع مشکلات مردم است؛ به ویژه مردم عزیزی که به دلایل مختلفی ممکن است دچار محرومیت باشند.

رئیس قوه قضائیه عنوان کرد: دشمن ستیزی، دشمن شناسی، مقاومت در راه هدف، امید به آینده، هرگز مأیوس نشدن در راه مجاهدت و حرکت مجاهدانه پیام حاج قاسم به همه بازماندگان است.

وی با اشاره به اینکه سردار سلیمانی با وجود تمامی موانع و کمبودها راه و مسیر را طی می‌کرد، عنوان کرد: حاج قاسم مرد فولادین بود و مانع را نمی‌شناخت و در برخورد با موانع دچار سستی نمی‌شد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه جهاد، ایثار، صبر و توکل، رضا و تسلیم درس‌هایی است که از حاج قاسم می‌توان گرفت، گفت: جوانان عزیز مگر راه برای حاج قاسم هموار بود؟ همه می‌دانند که او در لشکر ثارلله در دوران دفاع مقدس در دفاع از حرم اهل بیت (ع) با چه مشکلاتی روبرو بود. اما چون حاج قاسم مردم خدا بود مانع را برمی داشت و دچار سستی نمی‌شد.

رئیسی، سردار سلیمانی را شاگرد مکتب خمینی کبیر و امام خامنه ای حکیم دانست و ادامه داد: او مرد مقاومت بود به افغانستانی‌ها، لبنانی‌ها و سوری‌ها درس ایستادگی داد تا جایی که سید حسن نصرالله می‌گوید من به جناب عزرائیل می‌گفتم «جان من را بگیر اما جان حاج قاسم که منطقه به دست او اداره می‌شود را نگیر».

وی با بیان اینکه کرمان عزیز در دامنت فردی را پروراندی که منطقه را متحول کرد، افزود: کرمان سرداری تحویل اسلام داده‌ای که افتخار جهان اسلام شد و باید به آن افتخار کنی. کرمان به خود ببال که سربازی تحویل اسلام دادی که افتخار جهان اسلام شد و حرکتش موجب نجات بشریت شد. لذا مسیحیت و یهودی‌ها هم به سلیمانی عشق می‌ورزند چه شد که آنها متوجه سلیمانی شدند؟

سردار سلیمانی گامی جدید در دنیای دیپلماسی برداشت

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه امروز مساله سلیمانی مسأله امام بزرگوار است، گفت: دیپلمات‌های دنیا فهمیدند در عالم دیپلماسی یک گام جدید ایجاد شده که عبارت است از پیوند بین معنویت و سیاست. امروز در بین سیاستمداران عالم خبری از معنویت نیست و نتیجه آن ۷۰ سال ظلم به مردم فلسطین، کلاهک‌های هسته‌ای و ظلم و تجاوز به ملت‌های عالم شده است، اما حاج قاسم سلیمانی شاگرد مکتب حکیم ماست که به او پیوند بین سیاست و معنویت را یاد داده است.

وی گفت: سردار سلیمانی در همه عملیات‌ها سر به سجده در محضر پروردگار برتری و پیروزی را از خدا می‌خواهد و وقتی کاری می‌کند مثل مقتدایش که گفت «خرمشهر را خدا آزاد کرد»، او هم می‌گفت کار من نبود بلکه کار خدا بود.

وی گفت: امام و رهبری همه جا مردم را دعوت به خدا کرده اند و حاج قاسم هم همین کار را کرد و آنها امداد را از وجود خدا می‌بینند.

رئیسی بیان کرد: حاج قاسم مرد با ظرفیتی بود اما اگر نبود راهنمایی‌های رهبری و حکیم بزرگوار این موفقیت‌ها هم نبود، نقش و دست رهبر در پیروزی رهبری امری بسیار اثر گذار بود.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه سردار عزیز ما دانش آموخته مکتب امام خمینی و امام خامنه ای است، افزود: کرمان را و استان کرمان را ولایتمداری می‌شناسید و می‌شناسیم، اما حاج قاسم سلیمانی تاکید بر ولایتمداری بیشتر کرده اند. امروز خیمه ولایتی که برپاست خمیه حسین، امیرالمونین (ع) و رسول خدا است و دشمن می‌خواهد این خمیه را خراب کند؛ باید مراقبت باشیم.

وی گفت: دشمن می‌خواهد این خیمه رفیع را بر زمین بزند، خدا حاج قاسم را در قلوب مردم جا داده است و این خیمه به اراده خدا ایستاده و برافراشته خواهد بود و دشمن با وجود حیله گری‌هایی که دارد کوچک‌ترین اقدامی نمی‌تواند بکند.

رئیسی عنوان کرد: حاج قاسم و رهبر انقلاب مردم را امیدوار کردند، امروز هر قدمی و هر فعلی در راستای امیدواری مردم حرکت کند بدانند راهبرد نظام اسلامی است، هر مسئولی و هر قلمی در زمینه یاس باشد، بداند یا نداند در مسیر راهبرد دشمن حرکت کرده است.

وی گفت: آزمون پیش روی ما انتخابات است؛ حضور مردم، مجلس انقلابی را رقم خواهد زد. حضور مردم مثل همه صحنه‌ها تعیین کننده است. انشاءالله در این آزمون هم مردم با حضور گسترده دست به انتخاب اصلح می‌زنند و آنچه رضای خدا و رضای رهبری است روی می‌دهد و تشکیل مجلس انقلابی و بابصیرت و گره گشا خواهد بود.