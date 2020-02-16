به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، نزدیک به یک پنجم شرکت‌های بزرگ آمریکایی که سهام آنها تحت شاخص بورس اس‌ان‌پی قرار دارد اعلام کرده‌اند که شیوع ویروس کرونا در چین به درآمدها و سود آنها در سال جاری آسیب خواهد زد. این نشان‌دهنده تأثیرات منفی بسیار گسترده‌ای است که انتظار می‌رود شیوع ویروس کرونا به همراه داشته باشد.

تحلیل سی‌ان‌بی‌سی در مورد ۱۸۰ گزارش درآمدی شرکت‌ها و سایر گزارشات آنها از ابتدای سال ۲۰۲۰ تا کنون نشان دهنده سطح بالایی از نگرانی است.

هرچند بسیار از مدیران شرکت‌ها پیش‌بینی کرده‌اند درآمد آنها آسیب ببیند، اما گفته‌اند انتظار ندارند این تأثیر یک سال کامل طول بکشد و اکثراً پیش‌بینی کرده‌اند که افت درآمد در سه ماهه اول رخ دهد.

مدیرعامل استی لاودر، فابریتسیو فردا، می‌گوید: هرچند پیش‌بینی تأثیر کامل ویروس کرونا بر تجارت ما بسیار مشکل است، ما انتظار داریم ماه‌های آینده بسیار پر جالش باشند.

بخش بزرگی از مدیرعاملان شرکت‌های تحت شاخص اس‌اندپی هم در زمان اعلام گزارش و پیش‌بینی درآمد خود گفته بودند که هنوز برای اعلام تأثیر منفی ویروس کرونا خیلی زود است، اما قول دادند که سهام‌داران را با خبر خواهند کرد.