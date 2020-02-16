جدال روسیه و عربستان بر سر سهم بازار عظیم نفت هندوستان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، روسیه هند را در صدر فهرست اولویت‌های خود قرار داده تا صادرات نفت خود به این کشور را افزایش داده و حضور خود در بخش پالایش نفت را تقویت کند.

هند به عنوان یکی از آخرین مراکز رشد تقاضای جهانی نفت، همیشه در معرض توجه صادرکنندگان بزرگ بوده است. عربستان سعودی از این به بعد در ذخایر استراتژیک هندوستان مشارکت خواهد داشت و قراردادی برای ساخت یک پالایشگاه بزرگ با ظرفیت ۱.۲ میلیون بشکه در روز در ماهاراشترا به دست آورده است. شرکت ادناک امارات هم در پروژه پالایشگاهی عربستان به آرامکو ملحق شده و به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتری است.

از زمان خرید پالایشگاه وادینار هند (که اکنون به نام نایارا شناخته می‌شود)، با ظرفیت ۴۰۰ هزار بشکه در روز، توسط روسیه، در سال ۲۰۱۷، این کشور در بخش پالایشگاهی هند حاضر بوده است. این خرید روسیه یکی از عناصر کلیدی بقای رئیس‌جمهور مادورو در ونزوئلا هم بود، چراکه نایارا یکی از اصلی‌ترین خریداران نفت خام پی‌دی‌وی‌اس‌ای ونزوئلا است. با گذشت ۳ سال از این خرید، روسیه خواهان سهم بیشتری است.

هند تولید نفتی که تنها ۱۷ درصد از نیاز داخلی آن را تأمین می‌کند، مجبور به وارد کردن ۸۳ درصد از نفت خام خود مصرفی خود می‌باشد. از این رو این کشور مکانی ایده‌آل برای سرمایه‌گذاری در بخش پالایشگاهی است. بنابراین هر تولیدکننده بزرگ نفتی که با پشتوانه پیشینه سیاسی خوب بتواند پروژه‌های تجاری قابل‌توجهی در این بخش به دست آورد، بخش بزرگی از بازار انرژی هند را به دست خواهد گرفت. بازار هند بسیار عظیم است و تقاضای نفت هر روز در حال افزایش می‌باشد.

در مقایسه با تامین‌کنندگان بزرگ سنتی هند مانند عربستان سعودی و عراق، روسیه یک تازه‌وارد به بازار انرژی هند محسوب می‌شود. با این حال روس‌نفت اعلام کرد که به قراردادی با هند برای تأمین ۴۰ هزار بشکه در روز نفت اورالس تا انتهای ۲۰۲۰ امضا کرده است که این معادل ۲ میلیون تن در سال یا ۱۵ نفتکش سوئزمکس (بزرگترین سایز عبوری از کانال سوئز) می‌باشد. این قرارداد نشان داد که دولت هند در نظر دارد وابستگی خود به واردات نفت از تنگه هرمز را کاهش دهد و همکاری روسیه -هند را در بخش انرژی توسعه ببخشد.

از سوی دیگر روس‌نفت با خرید ۱۲.۹ میلیارد دلاری پالایشگاه اساراویل هند، خود را به بزرگترین سرمایه‌گذار خارجی حاضر در این کشور تبدیل کرد. حالا روس نفت به دنبال خرید پالایشگاه بزرگ بهارات پترولیوم هند است، پالایشگاهی که آرامکوی عربستان و ادناک امارات هم به دنبال به دست آوردن آن هستند. در صورتی که روس‌نفت موفق شود این پالایشگاه را از آن خود کند، سهم خود در بازار خرده‌فروشی انرژی هند را به ۲۵ درصد افزایش خواهد داد.