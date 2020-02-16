۱۵ درصد پست های مدیریتی شهرداری تهران در اختیار زنان است

به گزارش خبرگزاری مهر،حامد مظاهریان، در ویژه برنامه میلاد حضرت زهرا (س) اظهار داشت: نامگذاری ایام سال بهانه ای است برای اینکه توجه جامعه را به آن گروه خاص معطوف کرده و درباره مسائل آنان گفت و گو کنیم. امروز نیز گرامیداشت مقام زن فرصتی را فراهم آورده تا جایگاه بانوان این سرزمین مورد پرسش قرار گرفته و قول و قرارها برای ارتقای سطح مشارکت زنان در جامعه بازخوانی و یادآوری شود.

وی با اشاره به کنفرانس سال ۱۹۹۵ یونسکو با عنوان «تحصیلات زنان راهی به سوی توانایی» گفت: بر این اساس دستاوردهای زنان در محورهای ۵ گانه ای چون گسترش خودباوری و اعتماد به نفس، کسب دانش بیشتر در مورد باروری، توانایی تصمیم گیری و چانه زنی، افزایش مهارت برای کسب درآمد و آگاهی از حقوق مدنی و مشارکت مؤثر برشمرده شده است.

سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران ادامه داد: به نظر می رسد ما برای ارتقای سطح مشارکت بانوان در سرزمین مان، افزایش نقش زنان در مسئولیت های اداری و بالابردن سطح مهارت های زنان در چرخه مدیریت کشور به تحقق این محورهای پنج گانه نیاز داریم.

وی از ضرورت ایفای نقش زنان به عنوان شهروند مشارکت جو و مطالبه گر یاد کرد و افزود: زنان باید با تلاش و ارتقای مشارکت در سطح جامعه در تمام سطوح نقش آفرینی کنند.

مظاهریان، درونی‌ترین مانع برای گسترش نقش زنان در جامعه را عامل ذهنی‌ و درونی دانست و خطاب به زنان اظهار داشت: اگر خودباوری در شما زنان اتفاق نیفتد انتظار نداشته باشید اتفاقی در قوانین و مقررات و آیین نامه ها برای زنان رخ دهد.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه مدیریت شهری نیز در دوره کنونی همواره ضمن باور عمیق به اصل ضرورت استیفای سهم شایسته ی بانوان در اداره شهر، به دنبال فراهم سازی فرصت های واقعی و عملیاتی برای مشارکت آنان بوده است، افزود: ماده ۷۴ برنامه سوم توسعه شهر تهران بر افزایش میزان حضور و ارتقای زنان در پست های مدیریتی شهرداری تاکید دارد. آمارها نشان می دهد که در طول بیش از ۱۰سال گذشته و بویژه در دوره پنجم مدیریت شهری، سهم بانوان در بدنه شهرداری تهران همواره و به آرامی روبه افزایش بوده و اکنون حدود ۲۰ درصد کارکنان را شامل می شود.

وی با تاکید بر جهش قابل ملاحظه سهم بانوان در پستهای مدیریتی در طول دو سال گذشته گفت: هم اکنون در دوره مدیریت شهری جدید حدود ۱۵ درصد پستهای مدیریتی شهرداری تهران، (معادل ۷۰۳ پست) به بانوان اختصاص یافته است.

مظاهریان، تدوین مدل شایستگی مدیران اختصاصی بانوان، تربیت ارزیابان حرفه ای، تدوین الگوی برنامه توسعه فردی ویژه بانوان را از برنامه های درنظرگرفته شده در حوزه تقویت و توانمندسازی بانوان شاغل در شهرداری تهران برشمرد و افزود: همچنین برنامه های کانون ارزیابی و توسعه امسال برای ۱۰ نفر از بانوان انجام شد و پیش بینی می شود که در سال ۹۹ برای ۱۰۰ نفر از بانوان اجرایی شود.

به گفته معاون شهردار تهران، مبنای انتخاب مدیران باید فارغ از جنسیت و بر اساس صلاحیت افراد باشد. مدیریت شهری تلاش دارد زمینه ای را فراهم کند تا بانوان بتوانند توانایی های خود را ارتقاء داده و نقش خود را در اداره شهر به درستی ایفا نمایند.