رضا عبدالله‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تأمین آب روستاهای «بهار» و «کلات قاضی» از طریق خط انتقال موجود به دلیل افزایش جمعیت و محدودیت در ظرفیت انتقال با مشکلاتی همراه بود؛ بر همین اساس طراحی و اجرای یک خط انتقال جدید در دستور کار قرار گرفت.

مدیر آب و فاضلاب منطقه ۵ شهرستان مشهد با اشاره به جزئیات فنی این طرح افزود: این خط انتقال جدید به طول ۲ هزار و ۵۰۰ متر (۲.۵ کیلومتر) و با سایز ۲۵۰ میلی‌متر طراحی و تأمین اعتبار شد که با اجرای کامل آن، فرایند اتصال نهایی در حال انجام است. با بهره‌برداری از این طرح، امکان انتقال حجم بیشتری از آب از محل ایستگاه پمپاژ روستای «گزی» به این دو روستا فراهم می‌شود و محدودیت قدرت انتقال آب به‌طور کامل برطرف خواهد شد.

وی درباره اعتبارات هزینه شده تصریح کرد: هزینه اجرای این پروژه ۱.۷ میلیارد تومان و اعتبار اختصاص‌یافته برای خرید تجهیزات بالغ بر ۴ میلیارد تومان بوده که در مجموع رقمی نزدیک به ۶ میلیارد تومان برای این طرح هزینه شده است.

عبدالله‌نژاد در ادامه با اشاره به پایش شبانه‌روزی شبکه و صیانت از حقابه روستاییان گفت: متأسفانه در گشت‌های شبانه، یک مورد انشعاب غیرمجاز از خط انتقال اصلی به سمت خرم‌آباد که برای مصارف باغ‌ویلاها کشیده شده بود، با هوشیاری همکاران حراست شناسایی و بلافاصله در ساعات بامدادی قطع شد. متخلفان شناسایی شده‌اند و پرونده قضایی آن‌ها در محاکم قضایی به جریان می‌افتد.

مدیر آب و فاضلاب منطقه ۵ شهرستان مشهد پدیده انشعابات غیرمجاز را اقدامی غیراخلاقی، غیرانسانی، غیرقانونی و غیرشرعی توصیف کرد و ادامه داد: انشعابات غیرمجاز به‌ویژه در بخش باغ‌ویلاها موجب می‌شود آبی که برای مصارف پایدار و روزمره اهالی شریف روستاها پیش‌بینی شده، صرف تفریح، پر کردن استخرها و آبیاری درختان خوش‌نشینان شود. این حجم مصرف خارج از الگو، حق مسلم اهالی روستا را تضییع می‌کند.

وی با دعوت از شهروندان برای مشارکت در حفاظت از منابع آب شرب، تأکید کرد: مردم شریف می‌توانند از طریق سامانه سوت‌زنی با شماره‌گیری ۱۲۲ (کلید ۴)، اطلاعات مربوط به انشعابات غیرمجاز را به‌صورت کاملاً محرمانه گزارش دهند تا عوامل مربوطه پیگیری قانونی را انجام دهند.

عبدالله‌نژاد در پاسخ به دغدغه‌های مربوط به کیفیت و بهداشت آب شرب منطقه خاطرنشان کرد: خط قرمز ما سلامت و بهداشت آب است. تمامی پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و میکروبی به‌صورت مستمر پایش شده و دانشگاه علوم پزشکی نیز به‌عنوان نهاد ناظر بر این فرایند نظارت کامل دارد. از نظر شاخص‌های سلامت و استانداردهای بهداشتی، هیچ‌گونه تفاوتی میان آب شرب روستاهای مشهد و هسته مرکزی شهر وجود ندارد و آب توزیعی کاملاً سالم و بهداشتی است.