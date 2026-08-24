به گزارش خبرنگار مهر، رویداد ادبی «شعر و داستان نوقلمان» با هدف حمایت از استعدادهای نوظهور حوزه ادبیات و پاسداشت آفرینشگران جوان شعر و داستان، چهارشنبه چهارم شهریورماه ۱۴۰۵ در زاهدان برگزار می‌شود.

این رویداد با عنوان «سفر در سرزمین شعر و داستان و پاسداشت آفرینشگران نوپدید» برگزار خواهد شد و برنامه‌های آن در دو بخش کارگاه آموزشی و آیین اختتامیه پیش‌بینی شده است.

کارگاه آموزشی شعر و داستان این رویداد از ساعت ۹ تا ۱۱ برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در پایان این بخش، گواهی معتبر دریافت خواهند کرد.

همچنین آیین اختتامیه رویداد ادبی «شعر و داستان نوقلمان» از ساعت ۱۹ تا ۲۱ برگزار می‌شود.

این برنامه در مجتمع فرهنگی و هنری واقع در بلوار خرمشهر زاهدان برگزار خواهد شد و از علاقه‌مندان، فعالان فرهنگی و ادبی و دوستداران شعر و داستان برای حضور در این رویداد دعوت شده است.

برگزاری این رویداد فرصتی برای شناسایی و معرفی استعدادهای تازه در حوزه شعر و داستان و ایجاد زمینه‌ای برای ارتباط و تعامل بیشتر میان نوقلمان و فعالان جامعه فرهنگ و ادب سیستان و بلوچستان خواهد بود.