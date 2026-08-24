طاهر کیامهر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در حوزه انرژی‌های پاک نیز احداث نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت ۲۸.۸ مگاوات و اعتبار یک هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان از پروژه‌های شاخص هفته دولت در استان به شمار می‌رود. طرحی که در راستای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و حرکت به سمت تنوع‌بخشی به منابع تولید برق اجرا شده است.

وی افزود: از دیگر پروژه‌های آماده افتتاح هفته دولت در استان تبدیل چراغ‌های گازی به LED با اجرای یک هزار و ۳۳۰ دستگاه چراغ، احداث روشنایی معابر شهری و روستایی، اصلاح شبکه برای رفع ضعف ولتاژ مشترکان شهری و روستایی، تأمین برق سایت‌های نهضت ملی مسکن، توسعه شبکه با هدف افزایش قدرت مانور، احداث ۶۷ کیلومتر شبکه فیبر نوری و توسعه شبکه و پست‌های هوایی برای تأمین برق مراکز صنعتی و کشاورزی استان اشاره کرد.

کیامهر از سرمایه‌گذاری ۳ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومانی برای جهش زیرساخت های برق آذربایجان‌ غربی نیز خبر داد و گفت: ۱۰ پروژه مهم و زیرساختی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی با مجموع ۳ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان اعتبار در آستانه افتتاح و بهره‌برداری قرار گرفته است.

وی ادامه داد: این ۱۰ پروژه از جمله روژه‌هایی است که طیف گسترده‌ای از طرح‌های توسعه و اصلاح شبکه، افزایش ظرفیت تأمین برق، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بهبود روشنایی معابر و تأمین برق بخش‌های مسکونی، صنعتی و کشاورزی را شامل می‌شود.

کیامهر گفت: این پروژه‌ها با رویکرد افزایش تاب‌آوری و پایداری شبکه، ارتقای کیفیت خدمات برق‌رسانی و پاسخگویی به نیازهای رو به رشد مشترکان در نقاط مختلف استان اجرا شده و همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری خواهند رسید.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی اضافه کرد: در میان این طرح‌ها، تبدیل ۵۱۷ کیلومتر شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار با اعتبار ۷۱۳ میلیارد تومان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های آماده افتتاح است که با هدف افزایش ایمنی، کاهش خاموشی‌ها و ارتقای تاب‌آوری شبکه اجرا شده است.

وی خاطر نشان کرد: همچنین پروژه توسعه و احداث شبکه برای تأمین برق متقاضیان جدید شهری و روستایی با اجرای ۷.۲ کیلومتر شبکه ۲۰ کیلوولت هوایی، ۱۱۲ کیلومتر شبکه ۴۰۰ ولت هوایی، احداث ۲۵ دستگاه پست هوایی و نصب ۲ هزار و ۵۸۹ دستگاه چراغ روشنایی و با اعتبار ۱۵۷ میلیارد تومان آماده بهره‌برداری است.