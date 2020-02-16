وحید ضیایی «ردی از زنان خاوری» را سرود

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه در ۱۰۰ صفحه حاوی ۳۵ شعر است از این شاعر و پژوهشگر معاصر که در سال‌های گذشته بیشتر به مباحث ادبیات خلاقه در شعر توجه داشته است.

محسن حامد – شاعر – در نقدی بر این مجموعه در روزنامه ایران نوشته است: «در این مجموعه نمی‌توان از نقش زن و بازیگردانی او چشم‌پوشی کرد؛ زنی که گاهی به‌دلیل عدم دسترسی به دست‌هایش باعث می‌شود که ضمیر اول شخص مفرد مذکر بدون او به مبارزه برخیزد یا گاهی زنی گرفتار در جبر جغرافیای خاورمیانه که در تشت‌های خون، قصه عشق می‌شوید …»

از شعرهای مجموعه " ردی از زنان خاوری" است:

مثل سرمای دوم دی

و رفاقت گلوگیرش با بادهای قمری‌نشان

هر صبح

چون لقمه‌ای ناشایست

در خاکستری ِ آواز کبوتران بی‌هنگام

نفسم را می‌گیری

هزار اسب تُندپا

نژاده و سرخ‌موی

در من این بی‌خیالی خیابان را می‌دوند

چگونه برای این خیل ِچرتی مدام

چگونه برای این فوجِ در هم تنیده‌ی عبوس

چگونه به گوش گور

از سماع تن

در قونیه‌ی شانه‌هایی ظریف می‌توان گفت؟

مردمی که همدیگر را

تابوت ایستاده می‌بینند

و اجاق‌هاشان

از رس‌های بیگانه با گیس بریده‌ی زن است

حالا که نفت

گوشواره‌ی دیگری‌ست

بیا این کتاب‌ها را بسوزانیم

دهان اجاق خالی‌ست

و دهان آن کودک صغیر: تریاک

کسی این خاورمیانه‌ی فرتوت را خلاص کند

که اشک‌هایش

اندازه‌ی هسته‌ی زیتون است

مثل سرمای دوم دی

های غلیظمان ابری‌ست

که هست و نمی‌بارد

مثل سنگی

که فکر می‌کند از دل دریاست

جا خوش کرده در حدقه‌ی خونین یک چشم

مرا پشت مردمکانت پنهان کن

و حواست باشد

خیره به هیچ چشمی ننگری

سرما تیزی می‌کشد

و کوچه بی‌غیرت‌تر از این حرف‌هاست…