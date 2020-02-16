به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی با اشاره به سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به استان البرز اظهار کرد: با وجود اینکه البرز دارای مجموعههای صنعتی و تولیدی فراوانی است ولی آیت الله رئیسی در جریان این سفر، بازدید سرزدهای نیز از زندان کرج داشت که نشان از اهمیت موضوع زندان است؛ گزارشات مبسوط ارائه شده به قوه قضائیه در مورد وضعیت زندانها و بازدید سرزده رئیس قوه قضائیه از زندانهای استان، نشان از توجه ایشان به بهبود وضعیت زندانها دارد.
وی با تأکید بر بهبود کیفیت زندانها و لزوم کاهش جمعیت کیفری یادآور شد: وقتی پروندهای در دادسرا، مراحل تحقیقات مقدماتی را طی میکند لازم است تا جای ممکن از صدور قرار بازداشت موقت اجتناب شود؛ البته در جایی که نیاز به قرار بازداشت بوده و قانون نیز اجازه داده است، طبق قانون باید عمل شود اما جایی که ضرورت ندارد یا اصل قرار صادر شده ولی در جریان تحقیقات، ضرورت ابقای قرار موقت منتفی شده لازم است تجدید نظر انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان البرز با تأکید بر لزوم صدور حکم متناسب با جرم، گفت: در بحث سایر قرارهای تأمینی که منجر به بازداشت میشود، باید تأمین متناسب صادر شود.
فاضلی هریکندی تشریح کرد: در قانون جدید، قانونگذار انواع و اقسام مختلفی از قرار تأمین را در نظر گرفته تا قاضی کیفری، دادرس، بازپرس و دادیار در هنگام صدور قرار تأمین با توجه به مولفهها و شاخصهها، قرار تأمینی صادر کنند که اقتضای موضوع را داشته باشد.
وی افزود: در ابقای قرار تأمین موضوع ماده ۲۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری نیز از داستانها میخواهیم در زمینه بحث ضرورت ابقای قرار بازداشت موقت و نیز تأمینهایی که منتهی به بازداشت میشوند، توجه ویژهای داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان البرز از رؤسای حوزههای قضائی نیز خواست تا هنگام صدور رأی در مواردی که میتوان از نهادهای ارفاقی پیشبینی شده توسط قانونگذار بهره برد و یا مواردی که حقوق شاکی و متضرر از جرم تأمین شده است از این نهادهای ارفاقی استفاده کنند.
فاضلی هریکندی همچنین از دادیاران اجرای احکام و دادیاران مستقر در زندانها خواست تا در حین اجرای حکم به آزادی مشروط توجه ویژه داشته و به کسانی که مستحق استفاده از آزادی مشروط هستند، این فرصت قانونی داده شود.
وی در ادامه با اشاره به سیاستهای قوه قضائیه در مورد محکومین مالی، گفت: رئیس قوه قضائیه در این مورد دستورالعملهای مختلفی صادر کرده و در مورد دیون ابتدایی به صراحت اعلام شده وقتی ملائت ثابت نمیشود باید اعسار را صادر کنیم. لذا اگر تقسیطی صورت میگیرد به گونهای نباشد که پیشقسط خارج از توان برای فردی در نظر گرفته شود که توانایی مالی ندارد.
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