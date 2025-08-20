  1. جامعه
راهکار بدیع عدلیه برای جلوگیری از بازداشت موقت‌های غیر ضروری

در پی رویکردهای تحولی در قوه قضائیه، اموال منقول مانند خودرو، طلا یا حساب بانکی نیز به عنوان وثیقه پذیرفته می‌شوند تا افراد کمتری حتی به صورت موقت راهی زندان شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بازداشت موقت از جمله قرارهای تأمین است که به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری یا فرار یا مخفی شدن وی و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان، بعد از تفهیم اتهام و انجام تحقیقات لازم، در صورت وجود دلایل کافی توسط بازپرس صادر می‌شوند.

بازداشت موقت یا به عبارت دیگر توقف احتیاطی یکی از شدیدترین قرارهای تأمین است که در فرآیند تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس صادر می‌شود.

