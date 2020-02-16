کمیته صیانت از سلامت مردم در سطح کشور ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین سالاریان‌زاده ظهر یکشنبه در دومین مجمع سلامت استان سمنان به میزبانی دانشکده دندانپزشکی سمنان بابیان اینکه امنیت سلامت غذایی یک رکن و تأکید اساسی در مجموعه وزارت بهداشت است، بیان کرد: کمیته صیانت از سلامت مردم در سطح استان‌های کشور ایجاد شد.

وی همچنین افزود: دادستان مراکز استان‌ها وظیفه دبیری این کمیته را بر عهده دارند و موارد ارزیابی عملکرد فرمانداران در کنار پرداختن به مقوله سلامت ازجمله محورهای آن است که دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز در آن دخیل هستند.

مشاور دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت بابیان اینکه امنیت و سلامت دو رکن اساسی جامعه است، ابراز کرد: مجمع ملی سلامت با سه زیرمجموعه شامل کانون و پایگاه‌های سلامت، سفیران سلامت و رابطان سلامت خوشبختانه در این زمینه اقدامات خوبی را صورت می‌دهد.

سالاریان زاده زمینه اجتماعی کردن سلامت در جامعه را محور مجمع سلامت دانست و گفت: سلامت یک مقوله اجتماعی است و باید این اجتماعی بودن در آن نهادینه شود.

وی افزود: دولت و دانشگاه‌های علوم پزشکی و شبکه‌های بهداشت و درمان زیرمجموعه آن به تنهایی نمی‌توانند جامعه را از گزند مشکلات دور نگه دارند در نتیجه سلامت نیازمند عزم همگانی است که این عزم در وهله اول اجتماعی شدن بهداشت و سلامت را می‌طلبد که کارویژه مجمع دقیقاً همین بخش است.

مشاور دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت با بیان اینکه افراد باید نسبت به سلامت خود حساس باشند، ابراز کرد: مجمع سلامت تلاش دارد تا این مهم به مردم منتقل شود.