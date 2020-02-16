به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله خجسته پور ظهر یکشنبه در نشست مجمع سلامت استان سمنان به میزبانی دانشکده دندانپزشکی سمنان ضمن بیان اینکه استان سمنان بین دو شهر کلان ایران یعنی تهران و مشهد قرار گرفته است، بیان کرد: این ویژگی جغرافیایی اهمیت مقوله سلامت در استان را گوشزد می‌کند.

وی افزود: استان سمنان سالانه میزبان ۲۰ میلیون زائر رضوی است که ارتقای تجهیزات پزشکی و درمانی و خدمت رسانی به زائران در زمره مطالبات مهم این منطقه محسوب می‌شود.

اجرای طرح هر خانه یک پایگاه سلامت در سمنان

معاون استاندار سمنان خدمات‌رسانی به مسافران در اوج سفر در ایام نوروز و تابستان را ضرورتی انکارناپذیر برای استان دانست و تصریح کرد: تأمین و ارتقای تجهیزات ضرورت دارد که در این زمینه امیدواریم نگاه وزارت بهداشت به این استان نگاهی ویژه باشد.

خجسته پور در دومین بخش سخنان خود با بیان اینکه اقدامات خوبی در زمینه اشاعه سلامت در سطح استان سمنان انجام شده است، بیان کرد: ابلاغ طرح جامع مقابله با سرطان و توسعه ورزش همگانی در زمره این اقدامات است.

وی ایجاد مجمع سلامت و همچنین مجمع خیران سلامت را نیز در زمره دیگر اقدامات صورت گرفته مثبت در سطح استان دانست و تصریح کرد: اجرای طرح هرخانه یک پایگاه سلامت در سمنان با جدیت دنبال می‌شود.