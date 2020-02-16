انتظار دستگاه قضا از نامزدهای انتخابات مجلس/ توصیه به مردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت الاسلام و المسلمین منتظری، در رابطه با اقدامات پیشگیرانه ستاد پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخابی، گفت: ستاد پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی تاکنون در تهران ۱۰ جلسه و بیش از ۴۵ مصوبه داشته است که ستادهای متناظر در شهرستان و استان‌ها به همین ترتیب جلسات و مصوباتی داشته اند.

وی افزود: تلاش ما براین است که با همکاری همه دست اندرکاران امر انتخابات فضای سالم و امنی برای حضور حداکثری مردم در فضایی با شور و نشاط فراهم شود.

دادستان کل کشور ادامه داد: قطعاً ممکن است تخلفاتی واقع شود که برای پیشگیری از آن اقداماتی انجام داده ایم و نامزدها را توجیه کرده ایم.

منتظری گفت: انتظار ما این است که نامزدها تلاش کنند تا فضای سالم و امن ایجاد شود و از هر گونه اقدام خلاف قانون جلوگیری کنند چرا که این افراد بنا دارند فردا در مجلس برای اداره کشور قانونگذاری کنند و شایسته نیست که از همین ابتدا در گوشه و کنار برای پیشرفت کار خود مرتکب اعلام خلاف قانون شوند.

وی افزود: ما انتظارمان از نامزدهای انتخابات این است که خودشان سلامت انتخابات را صیانت کنند و مراقب هوادارانشان هم باشند که مرتکب تخلف نشوند.

دادستان کل کشور ادامه داد: مجریان، مدیران و دست اندرکاران انتخابات در سطح استاندار، فرماندار، بخشدار و سایر مسئولان اجرایی حق حمایت از یک نامزد خاص را ندارند چرا که مسئولان از نظر ما باید عناصری در حفظ سلامت انتخابات باشند.

وی درباره اینکه آیا قوه قضائیه برنامه‌ای را برای برخورد با کسانی که قصد دلسرد کردن مردم برای حضور در انتخابات را دارند پیش بینی کرده است، افزود: در حوزه فضای مجازی رصدها به گونه‌ای است که اگر جرمی رخ داد یا توقیف صورت می‌گیرد یا تذکرات لازم داده می‌شود.

دادستان کل کشور از مردم خواست به فضای مجازی اعتماد نکنند چرا که این فضا به دنبال ایجاد ناامنی و ناسالم جلوه دادن انتخابات است.

منتظری گفت: فضای مجازی با شایعه پراکنی، دروغ پراکنی و تخریب چهره‌ها به دنبال ایجاد ناامنی در انتخابات است و از مردم بصیر تقاضا می‌کنیم فریب فضای مجازی را نخورند و اطلاعات را از منابع صحیح دریافت کنند و از کسانی درباره صلاحیت نامزدها تحقیق کنند که اطلاعات کافی را داشته باشند و به هیچ وجه به فضای مجازی اعتماد نکنند.