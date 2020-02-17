به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، همزمان با اعلام نام اولیور استون به عنوان رییس بخش رقابتی جشنواره فیلم عربستان که با عنوان دریای سرخ برگزار میشود، اسامی فیلمهای حاضر در این بخش نیز اعلام شد.
این جشنواره که امسال نخستین سال خود را تجربه میکند اولین اکران فیلم «دستیار» را که با الهام از ماجرای رسوایی واینستین ساخته شده، در خاورمیانه نمایش می دهد.
فیلم افتتاحیه این جشنواره «کتاب خورشید» است که اولین تجربه کارگردانی فراس و صحیب گواس و درباره نوجوانی به نام هشام است که با پدیده یوتیوب در عربستان بزرگ میشود. این فیلم با حمایت خود جشنواره ساخته شد.
محمود صباغ رییس جشنواره دریای سرخ با صدور بیانیهای از فیلم «کتاب خورشید» به عنوان نمونهای از آثار جامعه پرشور فیلمسازان پیشگام یاد کرد. صباغ که خود فیلمساز است برای ساخت کمدیهایی چون «برکت برکت را ملاقات میکند» و «عمره و ازدواج دوم» شناخته میشود.
این رویداد برپایی نخستین جشنواره سینمایی در عربستان پس از حذف ممنوعیت سینما در سال ۲۰۱۷ است.
این جشنواره که از ۱۲ مارس (۲۲ اسفند) آغاز میشود تا ۲۱ مارس در منطقه تاریخی جده و در سایت میراث جهانی یونسکو برپا خواهد بود.
حسین کوریمبوی که مدیر هنری این جشنواره است پیشتر به عنوان برنامهریز بخش مستند جشنواره فیلم ساندنس فعالیت کرده است.
«تهویه هوا» ساخته فیلمی از فیلمساز آنگولایی فرادیق که اخیراً در جشنواره روتردام نمایش داده شد، درام زندگینامهای از کارگردان مغول / آلمانی یوسنما بورچو با عنوان «شیر سیاه» درباره ریشهها و احساسات که به زودی در بخش پانورامای برلین به نمایش درمیآید و درامی از قلدری در دبیرستان با عنوان «بهترین روزها» ساخته کووک شئونگ تسانگ از چیناز دیگر فیلمهای بخش رقابتی هستند.
از دیگر فیلمهای آمریکایی به جز «دستیار» میتوان به «مقاومت» درامی درباره جنگ جهانی دوم به کارگردانی جاناتان جاکوبوویچ اشاره کرد.
فیلم «آزناور از نگاه شارل» درباره خواننده فقید فرانسوی به کارگردانی مارک دی دومنیکو و «بیروت، زندگی به رنگ صورتی» نگاهی به زندگی در لبنان ساخته اریک مادِر هر دو از فرانسه از دیگر فیلمهای مدعی جایزه اصلی این جشنواره هستند.
هند نیز با فیلم «خدایا!» درامی اجتماعی ساخته پراتم واتس در این جشنواره حضور دارد.
این جشنواره امسال با شعار «تغییر فیلمنامه» کارش را انجام میدهد و جوایز یک عمر دستاورد خود را به کین دونگ-هو از بنیانگذاران جشنواره بینالمللی فیلم بوسان و دانیلا میشل بینانگذار و مدیر جشنواره بینالمللی فیلم مورلیا مکزیک اهدا میکند. سومین جایزه نیز به جک لانگ وزیر سابق فرهنگ فرانسه اهدا می شود.
ژولی برگرون از کهنهکاران صنعت فیلم فرانسه مدیریت بخش بازار این جشنواره را برعهده دارد.
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