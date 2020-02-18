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۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۷:۵۵

وزارت بهداشت یمن اعلام کرد؛

آمار نهایی شهدای جنایت سعودی در «الجوف»/ ۳۵ نفر به شهادت رسیدند

آمار نهایی شهدای جنایت سعودی در «الجوف»/ ۳۵ نفر به شهادت رسیدند

وزارت بهداشت یمن با صدور بیانیه‌ای تعداد نهایی شهدای جنایت اخیر متجاوزان سعودی در استان الجوف را ۳۵ نفر اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت بهداشت یمن بیانیه‌ای را در خصوص تعداد نهایی شهدای جنایت اخیر رژیم سعودی در استان الجوف صادر کرد.

بر اساس این گزارش، این وزارتخانه در بیانیه مذکور اعلام کرد که تعداد نهایی شهدای حمله متجاوزانه سعودی به الجوف ۳۵ نفر است.

طبق اعلام وزارت بهداشت یمن، همچنین تعداد نهایی مجروحان این تجاوز نیز ۲۳ نفر هستند.

گفتنی است، اخیراً جنگنده‌های سعودی در اقدامی جنون‌بار و وحشیانه، غیرنظامیان یمنی را که برای تماشای لاشه «تورنادوی» ساقط شده در الجوف گرد آن جمع شده بودند، هدف حمله قرار داده و ده‌ها تن را به خاک و خون کشیدند.

کد مطلب 4855618

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