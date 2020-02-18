آمار نهایی شهدای جنایت سعودی در «الجوف»/ ۳۵ نفر به شهادت رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت بهداشت یمن بیانیه‌ای را در خصوص تعداد نهایی شهدای جنایت اخیر رژیم سعودی در استان الجوف صادر کرد.

بر اساس این گزارش، این وزارتخانه در بیانیه مذکور اعلام کرد که تعداد نهایی شهدای حمله متجاوزانه سعودی به الجوف ۳۵ نفر است.

طبق اعلام وزارت بهداشت یمن، همچنین تعداد نهایی مجروحان این تجاوز نیز ۲۳ نفر هستند.

گفتنی است، اخیراً جنگنده‌های سعودی در اقدامی جنون‌بار و وحشیانه، غیرنظامیان یمنی را که برای تماشای لاشه «تورنادوی» ساقط شده در الجوف گرد آن جمع شده بودند، هدف حمله قرار داده و ده‌ها تن را به خاک و خون کشیدند.