به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد صبح امروز در همایش طرح ملی مسکن با بیان اینکه همواره یکی از چالشهای کشور نظام شهری بوده است، گفت: متأسفانه نظام شهری ما از بیماری سندروم کلان شهری رنج میبرد که نتیجه مهاجرت گسترده مردم از روستاها به شهرها و سپس از شهرهای میانی به کلان شهرها بوده و در دهه ۸۰ این مهاجرتها به اوج خود رسید.
وی ادامه داد: در زمانی که مسکن مهر اجرا میشد همواره یکی از دغدغههای نظام شهری این بود که اقداماتی انجام شود تا در کنار ساخت مسکن، نظام شهری دچار آسیب نشود این موضوع باید در زمان اجرای طرح ملی مسکن نیز مدنظر قرار گیرد.
معاون وزیر کشور با اشاره به سرشماری سال ۹۵ گفت: در این سرشماری برای نخستین بار از تکنولوژیهایی برای تبادلات جمعیتی استفاده شد که در نتیجه آمار دقیقی از مهاجرتها به دست آمد.
رئیس سازمان همیاری شهرداریها و دهیاریهای کشور یادآور شد: بر اساس این آمارها استان تهران دیگر جزو استانهای مهاجرپذیر نیست و شهر تهران دارای مهاجرت منفی شد به گونهای که مردم ساکن در شهر تهران به شهرستانهای استان مهاجرت کردند.
جمالی نژاد افزود: چهار شهر کرج، رشت، شیراز و قم مهاجرپذیرترین شهرهای ایران به حساب میآیند.
نظر شما