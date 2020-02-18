  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۳۰

رقابتهای وزنه‌برداری جوانان آسیا؛

حسین بیرالوند در جایگاه ششم قرار گرفت

حسین بیرالوند در جایگاه ششم قرار گرفت

نماینده دسته ۸۹ کیلوگرم تیم وزنه برداری جوانان کشورمان با مجموع ۳۰۰ کیلوگرم در رده ششم رقابتهای قهرمانی آسیا در تاشکند قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پنجمین روز از مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان سال۲۰۲۰ قاره آسیا به میزبانی تاشکند ازبکستان، حسین بیرالوند ملی‌پوش دسته ۸۹ کیلوگرم جوانان کشورمان صبح امروز روی تخته رفت و در پایان با مجموع ۲۸۴ کیلوگرم به یک مدال نقره و دو نشان برنز دست یافت.

بیرالوند در حرکت یکضرب، وزنه ۱۴۰ کیلوگرم را در اولین و دومین انتخاب مهار نکرد. در سومین حرکت موفق به مهار این وزنه شد و در نهایت در جایگاه پنجم قرار گرفت.

وی در حرکت دوضرب فقط وزنه ۱۶۰ کیلوگرم را بالای سر برد و در حرکت دوم و سوم نتوانست وزنه ۱۷۸ کیلوگرم را به نام خود ثبت کند تا در نهایت با مجموع ۳۰۰ کیلوگرم در حرکت دوضرب و مجموع در رده ششم قرار گیرد.

رده‌بندی نهایی دسته ۸۹ کیلوگرم جوانان:

۱- ادلیلتولی از قزاقستان: یکضرب ۱۶۵ کیلوگرم ،دوضرب ۱۹۵ کیلوگرم و مجموع ۳۶۰ کیلوگرم (سه مدال طلا)
۲- جئونگ از کره‌جنوبی: یکضرب ۱۴۲ کیلوگرم(برنز)، دوضرب ۱۸۲ کیلوگرم(نقره) و مجموع۳۲۴ کیلوگرم (نقره)
۳- شامشیدینوف از ازبکستان: یکضرب ۱۴۴ کیلوگرم(برنز)، دوضرب ۱۷۹ کیلوگرم(چهارم) و مجموع ۳۲۳ کیلوگرم(برنز)
۴-منگ هسیئه از تایپه: یکضرب ۱۴۰ کیلوگرم، دوضرب ۱۷۹ کیلوگرم (برنز) و مجموع ۳۱۹ کیلوگرم
۵-بینگ دونگ از تایپه: یکضرب ۱۳۸ کیلوگرم ،دوضرب ۱۷۱ کیلوگرم و مجموع ۳۰۹ کیلوگرم
۶- حسین بیرالوند از ایران: یکضرب ۱۴۰ کیلوگرم ،دوضرب ۱۶۰ کیلوگرم و مجموع ۳۰۰ کیلوگرم

کد مطلب 4855893

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها