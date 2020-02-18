حسین بیرالوند در جایگاه ششم قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پنجمین روز از مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان سال۲۰۲۰ قاره آسیا به میزبانی تاشکند ازبکستان، حسین بیرالوند ملی‌پوش دسته ۸۹ کیلوگرم جوانان کشورمان صبح امروز روی تخته رفت و در پایان با مجموع ۲۸۴ کیلوگرم به یک مدال نقره و دو نشان برنز دست یافت.

بیرالوند در حرکت یکضرب، وزنه ۱۴۰ کیلوگرم را در اولین و دومین انتخاب مهار نکرد. در سومین حرکت موفق به مهار این وزنه شد و در نهایت در جایگاه پنجم قرار گرفت.

وی در حرکت دوضرب فقط وزنه ۱۶۰ کیلوگرم را بالای سر برد و در حرکت دوم و سوم نتوانست وزنه ۱۷۸ کیلوگرم را به نام خود ثبت کند تا در نهایت با مجموع ۳۰۰ کیلوگرم در حرکت دوضرب و مجموع در رده ششم قرار گیرد.



رده‌بندی نهایی دسته ۸۹ کیلوگرم جوانان:

۱- ادلیلتولی از قزاقستان: یکضرب ۱۶۵ کیلوگرم ،دوضرب ۱۹۵ کیلوگرم و مجموع ۳۶۰ کیلوگرم (سه مدال طلا)

۲- جئونگ از کره‌جنوبی: یکضرب ۱۴۲ کیلوگرم(برنز)، دوضرب ۱۸۲ کیلوگرم(نقره) و مجموع۳۲۴ کیلوگرم (نقره)

۳- شامشیدینوف از ازبکستان: یکضرب ۱۴۴ کیلوگرم(برنز)، دوضرب ۱۷۹ کیلوگرم(چهارم) و مجموع ۳۲۳ کیلوگرم(برنز)

۴-منگ هسیئه از تایپه: یکضرب ۱۴۰ کیلوگرم، دوضرب ۱۷۹ کیلوگرم (برنز) و مجموع ۳۱۹ کیلوگرم

۵-بینگ دونگ از تایپه: یکضرب ۱۳۸ کیلوگرم ،دوضرب ۱۷۱ کیلوگرم و مجموع ۳۰۹ کیلوگرم

۶- حسین بیرالوند از ایران: یکضرب ۱۴۰ کیلوگرم ،دوضرب ۱۶۰ کیلوگرم و مجموع ۳۰۰ کیلوگرم