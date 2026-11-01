به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اسعد الشیبانی وزیر خارجه دولت خودخوانده سوریه در جریان نشست گفتگوهای منامه گفت که کشورش موضوع پیوستن به توافق مکه را بررسی می کند.

پیشتر نیز سخنگوی ارتش پاکستان با اشاره به اینکه مفاد توافق مکه مانعی برای پیوستن اعضای جدید ایجاد نمی‌کند، اعلام کرد: ایران نیز می‌تواند در صورت برخوداری از شرایطی به این پیمان ملحق شود.

الشیبانی اضافه کرد که ثبات در منطقه خلیج فارس امتداد طبیعی امنیت سوریه است و این کشور پلی برای تبادل منافع و نه محلی برای تهدید کشورهای همسایه، به شمار می رود. امنیت سوریه با ثبات منطقه در ارتباط است.

وی مدعی شد که سوریه از کشورهای منطقه و اردن در برابر حملات موشکی و پهپادی حمایت می کند.

الشیبانی همچنین گفت که ثبات منطقه به پایان رنج های ساکنان نوار غزه و ایجاد مسیر سیاسی منتهی به تشکیل کشور مستقل فلسطین مرتبط است.